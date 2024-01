Rosario se suma a un gran cacerolazo nacional "para que no apaguen la cultura"

A través de un comunicado titulado " Encendamos la lucha para que no apaguen la Cultura ", la militancia cultural expresa: " Nos organizamos y movilizamos para luchar contra el DNU inconstitucional del gobierno de Milei, la aprobación de la Ley Ómnibus y el Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich ".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Instituto Nacional del Teatro (@inteatro.ar)

"En tanto -agregan- el inconstitucional Protocolo Antipiquetes de Patricia Bullrich limita el acceso al espacio público y la calle para expresar cualquier tipo de protesta o de expresión, censurarnos a pensar de una determinada forma y ante la inconformidad la represión, criminalización y cárcel como respuesta. Pero esto no es un hecho aislado. En Rosario, nos fueron imponiendo sus propias normas, prohibieron realizar actividades artístico, culturales, laborales en los parques y espacios públicos o la calle y tuvimos que pedir permisos de uso; clausurando espacios culturales mediante exigencias de normas imposibles de cumplir, espacios que permitieron distintas expresiones artísticas y que generaban diversidad cultural".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cine Argentino Unido (@cineargentinounido)

"En este contexto nos resulta importante repudiar todos los nombramientos de genocidas y sus aliados en cargos públicos de gobierno y la libertad de genocidas que constituyen un retroceso respecto de los juicios en los crímenes de lesa humanidad, en la memoria, la historia, la identidad y por ende, nuestra cultura. No olvidamos a todos nuestros compañeros desaparecidos dentro y fuera de la democracia. Todo ello deja ver la intención de un estado despojado de humanidad poniendo en jaque a la producción, creación, distribución y diversidad de nuestra identidad cultural", destacan.

cacerolazo cultural01.jpg

>> Leer más: La cultura rosarina lanzó en asamblea un plan de lucha contra la ley ómnibus del gobierno

En la última parte de la nota, el colectivo multisectorial convoca "a todo el pueblo, igualmente afectados por el ajuste y el avance represivo, a unirse al plan de lucha, movilización, y paro efectivo. Encendamos La Lucha Para Que No Apaguen La Cultura. Evitemos El Apagón Cultural. Cacerolazo Cultural. Abajo El DNU. No a la Ley Ómnibus. No al Protocolo Antipiquetes de Bullrich. La Cultura Resiste".