Rosario se prepara para un exitoso fin de semana XL en materia de turismo

Los buenos pronósticos de ocupación alcanzan a todo el sector de alojamiento. Tanto en los hoteles de cinco a dos estrellas, como apparts y hostels, se mostraron entusiastas con la cantidad de visitantes que podrían recibir a partir del viernes.

De esta forma, la ciudad se prepara para vivir un segundo fin de semana intenso en materia de turismo. El sábado y domingos de la semana pasada, hasta Rosario llegaron unas 70 mil personas atraídas por una abultada agenda cultural que incluyó un festival de música masivo y el tradicional encuentro internacional de poesía y el festival de podcast, entre otras actividades.

De acuerdo a los registros del Etur, quienes visitan Rosario llegan desde otras localidades de la provincia de Santa Fe, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Los puestos de consulta de la oficina turística también registran presencia de extranjeros, principalmente uruguayos y brasileros, alentados por el precio del dólar.

El río, las islas, la costa central y el Monumento son los paseos clásicos; aunque en los últimos años el circuito que recrea la vida de Lionel Messi es lejos el más demandado. El recorrido empieza en la zona sur, en la Escuela Las Heras, donde el astro cursó la escuela primaria; el club El Campito, donde Leo empezó su relación con la pelota, y otros lugares más transitados como el Museo del Deporte, el coloso del Parque Independencia o el club Central Córdoba, ya que aunque pocos lo saben Messi vistió la camiseta azul y roja del Charrúa.

De la oferta de actividades que reúne la página del Ente Turístico Rosario, el circuito Messi es el que mayor número de descargas registra. También es la excursión sobre la que más se pregunta en la decena de agencias de turismo receptivo que funcionan en la ciudad. Como un coletazo del triunfo de la selección en el último Mundial, "es el circuito que más se requiere", señala Rearte.

En la página web del organismo existen más de 20 recorridos autoguiados. Hay opciones para conocer los secretos del Monumento Nacional a la Bandera o para seguirle los pasos al Che Guevara, a Fontanarrosa, a Olmedo o a la trova. Pero ninguno de esos íconos de la rosarinidad, logran opacar al genio del fútbol.

Más allá de esos paseos, la ciudad tendrá una nutrida agenda de actividades recreativas durante este fin de semana extralargo, que convocarán tanto a locales como a visitantes. De entrada, el viernes en el parque nacional a la Bandera comenzará la séptima edición de la Fiesta Provincial del Helado Artesanal.

El evento, pensado para toda la familia, se llevará a cabo hasta el domingo, de 14 a 21. Rosario es reconocida como la Capital Nacional del Helado Artesanal, no solo por su gran tradición y variedad de comercios dedicados al helado, sino también por ser la ciudad de Argentina donde más se consume helado, con 9 kilos promedio por habitante durante el año. Y en el festejo no sólo se podrán probar los clásicos de las heladerías de la ciudad, sino gustos exóticos, preparados para la ocasión.

En relación con los deportes, habrá certámenes internacionales y nacionales, además de automovilismo zonal en el autódromo Juan Manuel Fangio. Del viernes al domingo, en el Círculo Cultural Argentino Alemán de Rosario (avenida Colombres 1274), se jugará el Campeonato Sudamericano de Faustball de la categoría Sub 18, con equipos de Argentina, Brasil y Chile. Hasta el sábado en el Jockey Club (avenida Eva Perón y Wilde) se desarrolla el quinto Torneo Nacional de Menores de Tenis de las categorías Sub 12, 14, 16 y 18. Y en el Estadio Mundialista Municipal 'Luciana Aymar (Suinda 850) es la sede principal del Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 Damas, A y B, de Hockey sobre césped, del jueves al domingo

El domingo, por avenida Wheelwright volverá a rodar el tranvía restaurado por la Asociación Rosarina Amigos del Riel. El mítico coche 277 circulará de 10 a 13 y de 14:30 a 18:30, desde Presidente Roca hasta Balcarce, y en sentido contrario.

La calle recreativa, el circuito libre de tránsito de todos los domingos, habrá sorpresas: funcionarán el parque infantil de educación vial y la mini escuela de ciclistas, la propuesta de 'Paseo a Ciegas', que ofrece el uso de bicicletas dobles y adaptadas para promover la actividad física inclusiva y en el parque Sunchales habrá clases gratuitas de tai chi kung, entre otras propuestas.

El Complejo Astronómico Municipal abrirá sus puertas de viernes a domingo por la tarde, con funciones del planetario y observaciones del cielo. El sábado, acercarse hasta el edificio con forma de semiesfera del parque Urquiza tendrá una yapa: se podrá observar un eclipse solar anular, aquel que se produce cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, ocultándolo total o parcialmente para un espectador en la Tierra.

El Museo de la Memoria, el Estévez y el de la Ciudad abrirán también este fin de semana con actividades especiales y visitas mediadas. Y en el Centro Cultural Cine Lumiére (Vélez Sarsfield1027), el sábado a las 20, se estrenará el documental "Te encontré Che", una coproducción entre Grecia y Argentina, inspirada en el libro “De Ernesto al Che” de Carlos Ferrer Zorrilla. De la proyección participarán Calica Ferrer, amigo y compañero de viaje de Ernesto Guevara, y Patricia Malanca, guionista y productora de la película.

El edificio vidriado del Ente Turístico Rosario será el punto de partida de varios recorridos guiados, a pie, en bicicleta o en monopatín se podrán recorrer espacios icónicos de la arquitectura y de la historia de Rosario. Para participar hay que inscribirse previamente.

El sábado, a las 10, habrá una nueva visita guiada diurna al cementerio El Salvador. Se podrán conocer los significados de las sepulturas y cómo marcan las épocas en la historia de la necrópolis. El punto de encuentro es en Ovidio Lagos 1840 y es gratuita, sin inscripción previa. Se suspende por lluvia.

Desde el sábado hasta el lunes, en avenida Illia, entre Oroño y Balcarce, funcionará el Biomercado, una feria de la que participan más de cien emprendedores que exhiben y venden artículos de diseño, plantas y artículos de jardín, indumentaria, bijou, artículos en madera, marroquinería, alimentos saludables y de producción artesanal, chipá, licuados y jugos naturales, entre otros. Los alimentos son orgánicos, integrales o de procesamiento natural, no industrializados, las frutas y verduras son de origen agroecológico y los productos de diseño plantean la reutilización de materiales o el uso de tintes naturales y telas de algodón.

Además, el domingo se desarrollará la Feria Rosarigasina, frente al Monumento Nacional a la Bandera. De 11 a 19, artesanos locales expondrán para la venta sus productos artesanales a precios justos, resultado del trabajo colaborativo. Se podrán encontrar alimentos, deco, marroquinería, talabartería, bijou y accesorios, entre otros.