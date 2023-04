Robaron el medidor de agua del cuartel de Gendarmería en Tablada

"Yo los vi cuando robaron el medidor de la casa de la esquina, pero no pude llegar porque había otro vecino con un perro que siempre ataca al mío, así que no hice a tiempo a pasar para llegar a la otra esquina" , abundó el joven a este diario.

Por su parte, Elías, uno de los vecinos damnificados, en un depósito de aceite ubicado en la explanta de Zanoni, declaró que "recién llego al galpón y me encontré con que robaron el medidor y me dejaron sin agua, no sé cómo hicieron para sacarlo porque estaba amurado con cemento y no veo que haya restos de material".

En tanto, el otro vecino que sufrió el robo del medidor, reveló que "cuando llegué de trabajar a las 21, vi que había un enorme charco de agua desde la vereda hasta la calle, que provocaron cuando arrancaron el medidor y los caños, en un robo que había ocurrido hacía minutos porque mi familia no había notado todavía la falta de agua".

Por su parte, otro vecino del barrio, señaló que "un conocido de (la empresa) Aguas (Santafesinas) nos recomendó a quienes tenemos medidor que lo tapemos con tierra, dejando visible la tapa, para evitar, o dificultar, los robos".

A su vez, otra vecina de Tablada recordó que "en enero me robaron el caño de bronce del gas, tuvimos que hacer un lío bárbaro y poner una reja, así que tengan cuidado con eso porque después no es tan sencillo reponerlo y te cortan el gas".