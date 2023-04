Reclaman al Iapos por la demora de medicamentos para pacientes trasplantados

Desde la ONG Again aseguran que tardan hasta dos meses en entregar inmunosupresores, y por eso reclaman celeridad en los trámites

La ONG "Again, volver a empezar después de un trasplante" realizó una protesta frente a las puertas del Iapos para reclamar por las demoras en la entrega de medicamentos inmunosupresores que necesitan con urgencia los pacientes trasplantados de la provincia. "Hay pacientes que tienen hasta dos meses de demora sin tomar esa medicación", se alertó durante la movida, realizada este jueves.

Esto llevó a Again a reunirse con directivos del Iapos, ya que vienen notando demoras desde octubre de 2022. "No es cualquier medicamento, son los inmunosupresores que toman los pacientes trasplantados para cuidar el órgano y que no tengan un rechazo", explicó a la hora de destacar la importancia que tienen este tipo de fármacos.