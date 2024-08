Quieren que el Encuentro y Fiesta de Colectividades lleve el nombre de Rafael Ielpi

La agrupación Jubilados Radicales presentó un proyecto de resolución en el Concejo para que el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades de Rosario lleve este año el nombre de Rafael Ielpi, el ex subsecretario de Cultura de la Municipalidad , escritor y referente cultural que falleció este miércoles a los 85 años.

La iniciativa lleva la firma de los ex ediles Patricia Cosgrove y Oscar Delgado en representación de un numeroso grupo de correligionarios. Rafael Sanmardich, otro de los militantes radicales y ex concejal que adhirió a la iniciativa, señaló a La Capital: "Esta iniciativa es un homenaje al Negro, quien fue el creador de la Fiesta de las Colectividades. Cuando se le ocurrió esa idea, lo miramos con cierta sorpresa porque no entendíamos bien de qué se trataba. Nos hablaba de algo totalmente desconocido para la ciudad. Y el Negro nos aseguraba que llegaría ser un fenómeno nacional, y así fue. La Fiesta de las Colectividades es un evento visitado por gente, al menos, del centro del país".