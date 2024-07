1983: cuando el escritor Rafael Ielpi saltó a la Subsecretaría de Cultura

Con 18 años, primer año de la carrera de comunicación social, no podía entender en aquella sala sin divisiones cómo alguien podía dominar tanto la escritura lanzando su columna de opinión de un tirón , en papel (como se practicaba entonces, antes de pasarlo a los tipiadores), y sin una tacha.

Con la admiración de un aspirante y sabiendo ya que se trataba de uno de los intelectuales de la ciudad, me le acerqué una tarde después del cierre. “¿Qué me recomienda leer, Rafael?”. “’La condición humana’, de Malraux, y ‘El ser y el tiempo’, de Heidegger”, me respondió amablemente.