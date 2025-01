Qué son los hongos adaptógenos, el "suplemento" que es tendencia en salud

>>Leer Más: Magnesio: para qué sirve y cómo tomar el mineral que está de moda

Alejandro Dziadel, psicólogo social e investigador en neurociencias, habló con La Capital sobre el fenómeno de los hongos adaptógenos. Cómo se producen, cuáles son los más vendidos y qué perfil de consumidores tiene Rosario. Él comenzó a interesarse en esta temática hace más de 10 años y es uno de los primeros productores y exportadores de hongos adaptógenos de la ciudad y la Argentina.

_ ¿Por que hay cada vez más interés por los hongos adaptógenos?

_ En realidad no son nuevos. A nivel suplementación hay una búsqueda constante ya que el mercado va agotando algunas propuestas como el magnesio, el colágeno, y ahora se puso el acento en los hongos, pero tienen su historia y hay mucha gente que los toma hace años. En mi caso por cuestiones profesionales fui recorriendo distintos caminos en el campo de la salud y la investigación en neurotecnología y llegué a la conclusión de que no todos los hongos adaptógenos son igualmente recomendables. Los que yo trabajo son cuatro porque tengo la certeza de que no ponen en riesgo a ningún paciente.

_ ¿Cómo funcionan en el organismo?

_ Los adaptógenos son plantas, raíces u hongos que cuando se consumen permiten neutralizar los efectos del estrés en el organismo y lo devuelven a un estado de equilibrio. Los hongos son los mejores adpatógenos porque a nivel subatómico son muy parecidos al organismo humano. Pueden normalizar o mejorar la actividad de ciertas enzimas. Los adaptógenos extraídos de hongos permiten volver al cuerpo a su "programa" natural, armonizarlo, nos acomodan de algún modo en el programa que la naturaleza tiene para nosotros. Cuando alguien se enferma es porque ese programa se interrumpió, se desestabilizó, los adaptógenos normalizan la actividad de las células y operan sobre ciertos mecanismos. Por eso tienen tantos beneficios. Y son muy solicitados porque el 97% de las personas tiene algún tipo de desequilibrio, ya sea una enfermedad o no. En mi caso trabajo mucho con personas que tienen problemas de salud concretos, esa es mi experiencia. Puedo asegurar que sirven para cambiar, aportar al bienestar general y curar en algunos casos.

botella frasco naturaleza hongo.jpg

_¿ Hay médicos que los recomiendan?

_ Por supuesto. Y hay muchos médicos o profesionales de la salud que los consumen y los siguen pidiendo porque comprobaron sus ventajas. Las personas que están haciendo tratamientos para distintas enfermedades pueden tomarlos porque son complementarios.

_ ¿Están regulados por algún organismo oficial de salud?

_ En realidad no lo necesitan. No son un medicamento ni un alimento. Por eso también hay que tener mucho cuidado con todas las opciones que hay en el mercado, muchas artesanales y otras más industriales. Porque el proceso de producción, las dosis, el tiempo durante el cual hay que tomar los hongos adaptógenos no es igual para todos y hay mucho producto comercial que si lo tomás no te va a hacer mal, pero tampoco vas a ver los beneficios y gastaste plata sin sentido.

_ ¿Es costoso tomar hongos adaptógenos?

_ Los que tenemos nosotros son tratamientos que pueden variar en cuanto al tiempo (varios meses, a veces) y cuestan entre 100 y 200 mil pesos. Por eso hay que elegir bien lo que uno va a comprar y consumir.

_ ¿Quiénes los solicitan en Rosario?

_ Más las mujeres que los hombres y muchas personas de mediana edad. También algunos chicos y adolescentes con problemas de concentración o del espectro autista. Llegan muchos por recomendación, porque se los sugirió un profesional. Hay gente que los usa hace tiempo y que ya llevan una vida equilibrada, con dietas, ejercicio físico, meditación, y conocen bien los beneficios de los hongos. Para otros es una nueva experiencia pero todos dicen que los ha ayudado en algo.

_ Existen muchísimos hongos adaptógenos en el mercado, ¿cuáles recomiendan ustedes?

_Tenemos un menú limitado porque nos manejamos con productos seguros. Considero que hay cuatro adaptógenos que con la fórmula correcta no te van a producir ningún efecto no deseado.

_ ¿Cuáles son?

Melena de león: actúa sobre tejidos nerviosos y conectivos.

Cola de pavo: mejora los procesos inflamatorios.

Reishi: tiene efectos beneficiosos sobre el sistema linfático.

Cordycep: es ideal para el tejido respiratorio, hepático, para la circulación sanguínea y el aparato urogenital.

_ ¿Se pueden combinar?

_ Por supuesto. Por ejemplo, hay un compuesto dual que tiene 65% de triple extracto de melena de león y 35% de triple extracto de reishi. Y otro que le llamamos Génesis que tiene 60% de triple extracto de melena de león con 40% de triple extracto de cordycep.

"La fórmula es importante. Nosotros tenemos una de triple extracto. El modo de procesar la materia activa es clave porque no es un proceso que se pueda industrializar para que realmente funcione. Veo que hay propuestas en cápsulas y otras presentaciones y eso no es recomendable. He comprobado en años que lo mejor es el preparado en modo de solución. De hecho podés tomar alguna combinaciones que son específicas para tratar distintos síntoma o problemas. Alguien que sepa mucho de hongos adaptógenos te puede asesorar, la compra sin seguimiento no se recomienda", dijo Dziadel.

En relación a los efectos, señaló que se pueden empezar a observar en pocos día y además "hay un efecto residual". La persona "que ya los tomó alguna vez, si necesita un refuerzo en algún momento, va a tener resultados más rápidos".

Dziadel mecionó además "que el primer tratamiento es súper importante: es el comienzo y ahí es donde no hay que equivocarse en lo que se va a tomar, en las dosis y durante cuánto tiempo".

Y agregó: "Las mejoras son medibles y comprobables".

La mirada médica sobre los adaptógenos

Pacientes que están en tratamientos por enfermedades oncológicas y otras neurodegenerativas suelen recurrir con cierta frecuencia a terapias alternativas o suplementos para acompañar el proceso. El Instituto Nacional del Cáncer, entidad científica de referencia, publicó algunas sugerencias para quienes deciden consumir hongos adaptógenos.

Explican que los hongos medicinales (o adaptógenos) son hongos que se usan como medicamentos. "Los hongos se han utilizado por cientos de años, sobre todo en los países asiáticos, para tratar infecciones. Hoy en día, también se emplean para tratar enfermedades pulmonares y el cáncer. En Japón y China, hace más de 30 años que se aprobó el uso de los hongos medicinales como complemento de los tratamientos estándar contra el cáncer. En estos países, los hongos se han utilizado sin peligro por mucho tiempo, solos o en combinación con la radioterapia o la quimioterapia".

En Asia, "hay más de 100 tipos de hongos para tratar el cáncer. Algunos de los más comunes son los siguientes: Ganoderma lucidum (reishi), Trametes versicolor o Coriolus versicolor (cola de pavo), Lentinus edodes (shiitake) y Grifola frondosa (maitake)".

En la página web del instituto se ofrece una descripción general del uso de los hongos para el cáncer. Hay información detallada sobre Trametes versicolor, que también se llama Coriolus versicolor (cola de pavo) y Ganoderma lucidum (reishi).