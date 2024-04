Protesta de ATE por los despidos de trabajadores estatales: "Esta lucha recién comienza"

La secretaría general del gremio, Lorena Almirón, dijo que al gobierno de Javier Milei "no le importa nada, quiere desguazar el Estado ".

Las medidas económicas del presidente Javier Milei y su decisión de achicar el Estado están afectando a miles de trabajadores y trabajadores. De hecho, hace algunos días, el titular del Ejecutivo habló en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, y allí confirmó que por estos días el gobierno nacional dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo .

El presidente se refirió a este tema al momento de explicar cómo viene llevando a cabo el ajuste fiscal desde que asumió en la Casa Rosada para lograr el déficit cero: "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos más ".

image - 2024-04-03T105326.401.jpg

La gremialista comentó que se hicieron presentes en otro de los lugares afectados, como lo es el Centro de Referencia de España al 500. "Allí se hizo una asamblea pero son organismos que por resolución estarían oficialmente cerrados. En el caso de este CDR, hoy se presentaron a trabajar 48 trabajadores, de los cuales 9 recibieron su telegrama de despido. Incluso no se renovó el alquiler del local, una clara señal de lo que este gobierno quiere hacer".

"En el caso del Enacom -recordó Almirón- son unos 30 trabajadores que no recibieron ningún mail ni telegrama de despido, ni notificación por sistema interno. Es como que te dan las llaves del lugar pero no hacés nada, no tenés ninguna función. La perversión del gobierno llega hasta esos límites".

Respecto a la situación de Ansés, la dirigente gremial dijo que "en todo el país son unos 1.200 despidos. Acá en Rosario tenemos una situación emblemática con un trabajador que había sido despedido durante la era Macri, que logramos reinstalarlo en 2020 y que ahora vuelve a ser despedido, incluso siendo de planta permanente. Acá no hay criterio, despiden a cualquiera, la mayoría con más de 10, 20 o 25 años de antigüedad".

Almirón citó también el caso de un trabajador quien ya tenía fecha de cese laboral para iniciar su jubilación. "Es el caso de Pocho Velázquez, del Ministerio de Trabajo, quien ya estaba por jubilarse. El también recibió el telegrama y es una gran burla. No les importa despedir a embarazadas, a nadie. No les importa absolutamente nada".

ATE y el intento de Milei de desguazar el Estado

La titular de ATE Rosario cargó entonces contra las políticas del gobierno de Milei al asegurar "legalmente está yendo en contra de la Constitución, desde presentar el DNU y pretender pasar por encima del Congreso. Desconoce las instancias democráticas del país. Quiere desguazar el Estado porque para él no sirve para nada y no tiene que existir".

Respecto a las medidas legales que podría tomarse desde el gremio ante la ola de despidos de trabajadores y trabajadoras estatales, Almirón explicó: "Desde lo legal tenemos muchas instancias. Ya lo manifestó nuestro secretario general Rodolfo Aguiar, que hasta podrían recibir penas de hasta 15 años de cárcel por incumplimiento de las garantías constitucionales".

protesta de ATE en Anses 11.jpg

"Acá no es que cesan contratos. Esto es un fraude laboral porque hay distintas modalidades de contratación. El Estado es muy complejo, tenemos distintos tipos de contratos, como los del Enacom. Así que si te despiden te tienen que indemnizar. Por eso decimos que desde lo legal podemos dar pelea, al igual que desde lo gremial", detalló.

"Hoy esto no termina. Por el contrario, esta mucha recién empieza y con más fuerza porque vemos que esto no se puede revertir", finalizó la titular de ATE Rosario.