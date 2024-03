Presentaron un informe sobre el ausentismo docente en Santa Fe

También se evaluaron las licencias por enfermedad de corta duración (de 1 a 15 días) del personal docente propiamente, que sumaron sólo en noviembre más de 83.000 días. En el ranking de afecciones están primeras las respiratorias, dorsalgia, odontología, psiquiatría, cefalea, entre otras.

Se indicó que sobre esta situación se están haciendo controles estrictos, con auditorías médicas aleatorias en domicilio y consultorio, además de la incorporación del sistema de alerta por reiteración de pedidos de licencia del mismo docente.

>> Leer más: Amsafé y el informe sobre ausentismo: "El gobierno pretende estigmatizar a los docentes"

Además, el informe indica que se realizaron 1.121 carpetas médicas y se puso un límite al otorgamiento de licencias en este punto: se dejó sin efecto el artículo 500-5 que posibilitaba pedir licencias en la emergencia por Covid y que seguía vigente.

En esta línea, se señaló que no se permite más el ingreso de licencias fuera de término, no se otorgan más licencias por la misma patología que originó asignar una tarea diferente a un docente o por la que se otorgó un "Apto relativo" en la carpeta médica de ingreso. Y se circunscribe el otorgamiento de licencias por Artículo 60, de causas no previstas, a lo estrictamente reglamentario.