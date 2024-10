Por la desregulación, denuncian que las empresas dejaron de dar pasajes libres a personas con discapacidad

Diversas asociaciones aseguraron que las empresas de transporte de media y larga distancia no están cumpliendo con la entrega de pasajes gratuitos

Aseguran que no están entregando los pasajes gratuitos a las personas con discapacidades

Desde distintas asociaciones de Rosario aseguraron que las empresas de transporte de media y larga distancia no están entregando los pasajes gratuitos correspondientes a las personas con discapacidades . Este miércoles realizarán una manifestación en la Terminal de Ómnibus en Santa Fe y Cafferata.

El vicepresidente del Movimiento de Unidad de Ciegos y Amblíopes de Rosario (Mucar) , Ezequiel Falleti, aseguró que los pasajes gratuitos no se están entregando y se está cercenando el derecho al transporte. "A raíz de la desregulación del transporte por el decreto del gobierno nacional la empresas dejaron de brindar los pasajes. En teoría las empresas que lo hicieron fueron sancionadas pero nosotros no vimos efectivamente que eso haya pasado", sostuvo en diálogo con LT8.

No siempre refresca cuando llueve: qué pasará en Rosario después de las tormentas

Si bien el decreto emitido por el gobierno nacional no deroga los pasajes gratuitos por discapacidades, algunas empresas no los están entregando . "En esos casos, hay que hacer la denuncia y, en teoría, se sancionaría a estas empresas. Pero todo es en teoría", comentó Falleti.

Según señaló el vicepresidente de Mucar, las empresas públicamente sostuvieron que al no ser más un servicio público no se encuentran en la obligación de brindar los pasajes . "Lo dicen abiertamente y también dicen que si lo hacen se encuentran en desventaja respecto al resto de las empresas de transporte".

Manifestación en la terminal de ómnibus

A raíz de esta situación, distintas organizaciones que trabajan para el derecho de las personas con discapacidades, decidieron dirigirse este miércoles a las 11.30 a la Terminal de Ómnibus ubicada en Santa Fe y Cafferata. "Queremos juntar firmas y entregarle un petitorio a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Queremos que se respete el derecho al transporte", sostuvo.

Si bien está anunciado lluvia para el miércoles, las organizaciones convinieron que en caso de que así suceda la actividad se llevará adelante el próximo viernes a la misma hora y en el mismo lugar.

"No es solo el derecho a viajar, que no es menor, sino que poder viajar garantiza un montón de otros derechos que se ahora ven vulnerados. No es solo subir a un colectivo. Y son derechos constitucionalmente protegidos y convencionalmente también", concluyó Falleti.

>>Leer más: El gobierno nacional desregula el transporte automotor de media y larga distancia

En qué consiste la desregulación decretada por el gobierno

La nueva normativa determina que las empresas pueden establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, e incluso los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva.

En este sentido, esta medida eliminó importantes aspectos como la obligatoriedad de utilizar terminales así como también implica una reducción de controles. Además, las empresas podrán dejar de conectar destinos que no les sean redituables.

A su vez, desde el sector entendieron que la magnitud de la desregulación es tal que implica un cambio de paradigma, en el que el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público.

Impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, la nueva norma reemplazó a la que funcionaba hacía más de 30 años.

En esta línea, se creó el Registro Nacional del Transporte de pasajeros, de acceso público, sin costo y online. Las empresas y transportistas que ya estaban registradas no tendrán que hacerlo nuevamente. Deberán registrarse las nuevas que, una vez generado el trámite, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de 5 días post inscripción.