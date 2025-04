Llega una nueva edición del Star Wars Day en el Cine Lumière

>>Leer más: "Star Wars: The Acolyte", un thriller plagado de misterio en una galaxia muy, muy lejana

La celebración del Día de Star Wars en el Lumière será posible gracias a la colaboración de Base Rosario, la comunidad local de fans, coleccionistas y cosplayers, que estarán acompañados por los grupos Rebel Squadron y Star Wars Paraná.

Por qué cada 4 de mayo es el Star Wars Day

Todo empezó el 4 de mayo de 1979. Ese día, el diario británico London Evening News publicó una nota del Partido Conservador felicitando a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra de Reino Unido. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", aseguraba una nota que pronto recordó al May the Force be with you ('Que la fuerza te acompañe'), frase emblemática en la saga.

Pero no fue hasta el año 2011 cuando esta coincidencia dio lugar al Día de Star Wars gracias al festival de cine que organizó la Toronto Underground Cinema, evento que fue aprovechado por numerosas compañías de diversos sectores para lanzar sus productos de Star Wars. Al ver lo lucrativo de la cita, desde ese año se instauró la tradición de celebrar el día y lanzar nuevos productos.