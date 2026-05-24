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Planazo de domingo: intercambio de figuritas, juegos y feria en Puerto Joven

El espacio de San Martín y el río arranca este domingo en modo Mundial. Una propuesta con entrada libre y gratuita, destinada a toda la familia

24 de mayo 2026 · 10:19hs
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Este domingo habrá intercambio de figuritas en Puerto Joven.

Foto: Celina Mutti Lovera/ La Capital

Este domingo habrá intercambio de figuritas en Puerto Joven.

Este domingo, el Mundial de Fútbol ya se palpita en Puerto Joven. Desde las 15 horas, San Martín y el río se convertirá en el punto de intercambio de figuritas para niños y jóvenes que buscan completar su álbum, alusivo al campeonato que dará inicio el próximo junio.

La actividad, organizada por la Municipalidad, promete convertirse en un punto de encuentro para toda la familia, con entrada libre y gratuita, donde se podrá disfrutar de juegos deportivos y recreativos, además de las ferias autogestivas de la ciudad.

Durante el transcurso de la tarde, habrá propuestas de fútbol tenis, pared de penales, ping pong y metegoles; además, se dispondrá de canchas de voley y aros de básquet, contemplando las preferencias de todos los públicos.

>>Leer más: Figuritas del Mundial: una fiebre que involucra a padres y chicos rosarinos

La propuesta acompaña el fanatismo que llenar el álbum despierta en Rosario, una ciudad de ADN futbolero. Tal es la masividad que despiertan las figuritas que en algunos lugares comenzaron a organizarse jornadas específicas de intercambio, convocadas de manera espontánea mediante las redes sociales.

Un punto de reunión periódica los fines de semana es el Mercado del Patio, otros son el hiper Libertad, de zona sur (pronto La Anónima) y el complejo Cinépolis (ex Village).

También aparecieron otras jornadas expresamente propuestas por comercios o instituciones, como las que tuvieron lugar este sábado en el Centro Cultural Fontanarrosa o en el hipermercado Carrefour, de Pueyrredón al 700.

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