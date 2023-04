Peones de taxis: "Sabemos por experiencia que Uber nunca se va a adaptar a las normativas"

Este martes, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Yanotti fue consultado una vez más sobre la posibilidad de que finalmente se discuta la posibilidad de regular el funcionamiento de Uber y al respecto fue contundente: " No estamos en contra de las nuevas tecnologías siempre que eso genere trabajo . De hecho hay una app, como MoviTaxi, que es rosarina y de la que son propietarios las empresa de radiotaxi". Luego, especificó: "En cuanto a Uber , la experiencia indica que en otras partes del mundo no se adapta a las normativas respecto del transporte de pasajeros, menos lo va a hacer acá en Rosario . Es no tener nada, es un 'arreglátela cómo puedas'. Eso va en desmedro de la seguridad, del trabajo registrado y del transporte público , que debe estar asegurado".

El titular del sindicato que nuclea a los peones dijo que el gremio no podría tomar ninguna determinación "si esto se ajusta a la norma vigente" porque en ese caso contaría con el aval del municipio y el Concejo. "Pero la experiencia dice que no es así, que Uber no se va a adaptar. Entendemos que a la gente se le ha generado la necesidad de un transporte nuevo y que la clase política debe darle respuestas. Pero sabemos que no es la forma de moverse de ellos", lamentó.

Los peones y la falta de taxis en Rosario

Yanotti también fue consultado sobre la falta de taxis en la ciudad y en ese sentido el gremialista explicó: "Voy a ser muy puntual para que la gente entienda. En los últimos años la tarifa de taxis ha sido pisoteada. Ante la escasez del transporte público por excelencia que es el colectivo -que realmente no ha tenido un buen desempeño en los últimos años-, se ha pretendido que la ciudadanía tenga otra posibilidad de transporte y han bajado la tarifa de taxi para que el trabajador pueda acceder a él".

"Eso -se explayó Yanotti- ha ido en desmedro de la actividad que, hoy por hoy, no es lo rentable que era antes. Hoy a un titular de taxi se le hace difícil cambiar la unidad o a tener un trabajador registrado como corresponde. Por ese motivo es que hay una escasez impresionante de choferes. La mitad de la flota de taxis no tiene chofer, está manejada por el propietario o un solo chofer. Y la ordenanza dice que cuando a alguien le otorgan un a licencia debe cumplir un mínimo de 16 horas, que no se llegan a cubrir. Todo eso es producto de la baja tarifa".

En la misma línea, recordó que "cuando se hace el estudio de costos de la actividad, se dice que la tarifa está atrasada en un 70% y nos dan un 33% de aumento, ¿quién se hace cargo de ese faltante? En simultáneo, Yanotti planteó que se debe buscar un mecanismo "para que se haga algo gradual".

"Por eso decimos que la actividad de taxista ha bajado mucho la rentabilidad y eso va en desmedro de la calidad del servicio. Seguimos bregando para que esto no suceda, por tener un servicio competente, por que los choferes estén uniformados, por el tabique divisorio para seguridad tanto del chofer como del pasajero. Y ni hablar de la falta de controles del municipio, con lo cual los titulares hacen lo que quieren. Si seguimos con esta tendencia, la actividad tiende a desaparecer", redondeó Yanotti.