Política en horas dramáticas: en una ciudad arrasada por el miedo, pensar con mesura

Es importante en momentos de extrema emocionalidad no ceder sin resistir a las fáciles tentaciones que fluyen en las cloacas de las redes sociales. Los que hablan de militarizar deberían tener en cuenta que esa receta en el México reciente generó más terror, más violencia, más caos y una corrupción ramificada entre estado y grupos criminales, combinación que en números totales supuso 50 mil muertos en diez años, la inmensa mayoría en ciudades. Las recetas fáciles que fracasan pueden servir para desahogarse rápido, resolver problemas es otra cosa.

Rosario tiene un enorme problema en su patrullaje escuálido que es motivo de otra nota. Pero si hubiera un nivel satisfactorio o razonable de móviles en calle eso lo único que puede garantizar, frente al propósito homicida, es que los atacantes en el mejor de los casos sean más rápidamente interceptados, no que sean neutralizados antes de actuar. El que quiere matar va a matar aún con el riesgo de ser capturado. Así traigan a los marines y a los gurkhas.

Rosario acusa otro problema en el sistemático abandono o lejanía de los gobiernos nacionales de distinto signo, que no tienen en ninguna otra ciudad un fenómeno criminal semejante y no se dan ningún plan que combine estrategia de largo plazo y recursos tácticos en las coyunturas dramáticas como esta. La actual administración nacional no deja ver mucho más debajo del centralismo agraviante, la chapucería, la vacilación y la palabrería estéril que distingue a los que no tienen mucho que ofrecer porque no tienen pensado cómo actuar. En siete días Rosario fue azotada por atentados a micros penitenciarios, tres choferes asesinados, el crimen del empleado de un surtidor. Lo que no se ve a nivel nacional que es el garante último de la seguridad territorial es la presencia constante del Estado argentino con un plan estructurado, basado en estudios de campo profundo que habiliten algo más allá de la respuesta teatral improvisada siempre detrás del incendio. Tendrán que demostrar que todo lo de ahora, lo que se anuncia este domingo y la llegada de autoridades de este lunes, no son más que eso. Basta imaginarse qué pasaría si un fenómeno así viniera escalando hace diez años en la ciudad de Buenos Aires o en los partidos aledaños del conurbano. Porteños de ceguera arrogante, distantes e insensibles que piensan que los verdaderos destinos del planeta entero se juegan en sus 200 kilómetros cuadrados.

Ante el dilema de Pullaro está presente algo que un puñado de periodistas conversaron con autoridades el viernes pasado. La pregunta era cuánto puede razonablemente aguantar sin ver su legitimidad amenazada un gobierno que sufre una matanza en las calles de su principal ciudad. Es una incógnita que aflige de solo hacerla. Si las capacidades y recursos disponibles no garantizan poder frenar lo que está ocurriendo de poco servirá que se deje en claro que hay una guerra contra Rosario declarada desde las cárceles. La ciudad lo que exigirá es la acción eficaz del Estado para asegurar eso que le da integridad que es el predominio y la supremacía sobre un territorio.

taxistas1.jpg La hilera de taxis en Marcelo T. de Alvear el miércoles pasado, cuando los choferes se enteraron del asesinato de su colega Diego Celentano. La Capital

En el gobierno afirman que el factor de amenaza en las cárceles está, entre una población de 11 mil internos en la provincia, en un núcleo de 1.500, los de alto perfil, de los cuales tampoco están todos comprometidos en lo que ocurre en las calles. Los que en redes proponen soluciones finales en las prisiones están hablando de exterminar un 90 por ciento de personas que no están implicadas en lo que ocurre.

Una crónica deportiva refería estos días que el mal, además de insoportable, es inteligente. Quienes se lanzan a la intimidación pública en tres días eligieron matar a cuatro trabajadores. Eligieron ejecutarlos en indefensión y a sangre fría. ¿Pueden subir de escalón? Los que hacen esto saben que esa pregunta está planteada. El gobierno también.

Pullaro llegó al gobierno con una estrategia definida para algunos resortes clave de la seguridad. Quería mejorar el circuito de órdenes de servicio policial, optimizar la cantidad de patrullas en calle y retomar el control sobre la alta conflictividad carcelaria. Una vez en acción viene la dinámica de lo real que suele presentar lo impensado. En ese camino hay que ser flexible que la retórica escogida para comunicar hoy le vuelve difícil. Y tomar decisiones con mesura con el foco en el mediano plazo. Difícil cuando la presión es inmensa. Y sobre todo cuando se apuesta para desarrollar el plan a una fuerza con problemas de eficiencia y conectada en buena parte con grupos criminales. Sobran los ejemplos.

Otro punto a considerar es la permanente remisión al narcotráfico como la centralidad de los problemas criminales locales. Rosario tiene un narcomenudeo expandido entre grupos vehementes y fragmentados que causa violencia. Pero el principal problema que tiene Rosario es de cantidad apabullante de armas y municiones. ¿Está enfocada hacia ahí ese nudo la estrategia de la política criminal y de persecución penal? Las armas producen en Rosario más de 1000 personas afectadas entre muertos y heridos. Y balaceras continuas, como las de la unidad penitenciaria Order este domingo entre las 18 y las 21.30. Dos hechos con diferencia de tres horas en el mismo lugar del sudoeste rosarino en el medio de esta convulsión.

En este momento espectral todo es oscuro. La nota que dejaron con caligrafía y contenido claro sugiere que todo viene de la cárcel. El gobierno descuenta que es de allí. Habrá que establecerlo. Un cartel pensado para hacer pensar. En el momento que como los taxistas de Saladillo todos empezamos a confesar que nos decimos: "Fue él. Podés ser vos. O yo. La diferencia es nada". El terrorismo urbano es eso.

En esta espesa mezcla de seres unidos por el terror, la desgracia y la esperanza se expresa el presente de Rosario. Una ciudad quebrantada en su amor propio pero que expresa con aturdida vitalidad, como los cacerolazos de este domingo que cruzaron distintos barrios, su voluntad de vivir lo mejor posible, pese a la actualidad de recesión, de desigualdad y de ataques de psicópatas que fusilan a personas que están trabajando, dejando a sus pequeños hijos entreverados con los fantasmas del dolor inesperado, el tipo de dolor que además jamás tendrá ninguna posibilidad de comprensión. Toda esta enorme dificultad demanda mesura de todos los que tienen decisiones sobre la comunidad. Lucidez y mesura.