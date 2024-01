Parque Independencia: los robos tienen en alerta a los socios de Gimnasia y Esgrima

Mientras el plan especial de seguridad para el parque Independencia no termina de implementarse, socios y entrenadores del club Gimnasia y Esgrima advirtieron sobre el incremento de los robos y arrebatos que sufren los niños y adolescentes que cruzan el espacio verde para pasar la tarde en la pileta. El problema fue abordado en las últimas reuniones de la comisión directiva de la institución, pero se incrementó notablemente este enero cuando creció la cantidad de chicos que participan de las actividades deportivas y la colonia de vacaciones. El ingreso por calle Moreno y la plaza accesible de la avenida Solano López son los dos lugares más conflictivos, sobre todo en horas del mediodía.

"El tema no es nuevo, pero se incrementó este verano sobre todo a la hora de la siesta" , afirma y destaca que la presencia policial brilla por su ausencia. "El año pasado había personal a caballo, pero ahora no se ve ni un patrullero", destacó.

FRENTE GER.jpg El problema se agudizó en verano, sobre todo a la hora de la siesta.

Un entrenador que trabaja con adolescentes compartió la preocupación de la mujer. Como estrategia de prevención, explicó, "hablamos del tema con los chicos, les decimos que no crucen el parque solos, que se muevan en grupos y que intenten ir por Pellegrini aunque tengan que desviarse un poco. Pero terminamos cargando en ellos un problema que tenemos que resolver los adultos".

Otra profesora de educación física destacó que los arrebatos en los alrededores del club no son un problema nuevo. "Siempre fueron zonas complicadas. El tema es que hay años más tranquilos y más bravos. Diez o quince años atrás, los padres acompañaban y los chicos no tenían celular. Hoy eso no pasa", reflexionó.

Un reclamo colectivo

Todas las personas que hablaron con La Capital pidieron mantener en reserva sus nombres y destacaron que no se trata sólo de una preocupación de los socios de Gimnasia y Esgrima, sino de los vecinos de la institución y de quienes usan el parque para pasear, hacer deportes o llevar a sus mascotas.

De todas formas, el club se hizo eco del malestar de su comunidad. Carlos Arpi, secretario de la comisión directiva, señaló que este tema se trató en las últimas reuniones de la dirigencia del club. "Estamos muy preocupados, los robos son frecuentes y también el trato incorrecto de los cuidadores de coches que permanecen en las calles que rodean al club", apuntó.

Según advirtió, este enero los robos y arrebatos se han agudizado. "Vemos muy poca presencia policial, es un problema que compartimos con otras instituciones o personas que trabajan en el parque, como los lancheros del Laguito o los dueños de los bares", expuso.

Arpi puntualizó que los reclamos de los asociados se volcaron en un "amplio informe" que el club expuso ante autoridades policiales y en la reunión de la comisión de seguridad del parque. "El club tiene personal de una agencia de seguridad privada, pero sólo pueden actuar puertas adentro del predio. Es preocupante, estamos tratando de dar protección a los chicos, hacemos todo lo que podemos, pero hay cosas que nos exceden", sostuvo.

El plan se hace esperar

A fines de octubre pasado, el Concejo municipal aprobó un proyecto para crear crea un plan de seguridad y control exclusivo para el parque Independencia. La iniciativa preveía la implementación de tareas de patrullaje conjunto de cuerpos de seguridad y control del municipio, provincia y Nación las 24 horas, y la incorporación de cámaras y de un centro de monitoreo en el espacio verde.

entrada GER.jpg Otra de las entradas de Gimnasia, en el parque Independencia. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La propuesta fue presentada por el concejal Lisandro Cavatorta (Justicialismo) y contemplaba además la creación de un consejo consultivo donde estarían representadas todas las asociaciones e instituciones que desempeñan sus actividades en el lugar. La norma surgió como solución a un pedido de refuerzo de seguridad en el centenario espacio verde. El proyecto apuntaba, justamente, a prevenir estos hechos.

A fines de noviembre, en el bar del Lago se desarrolló la primera reunión de este consejo, donde todas las entidades trazaron un pormenorizado diagnóstico de la situación y detectaron cuáles son las zonas más afectadas de las 126 hectáreas que ocupa el parque. Para el próximo encuentro se invitó a participar a funcionarios de provincia y municipio, pero aún no tiene fecha fija.

Poco después, cuando se aprobó el presupuesto municipal, se dispuso también la incorporación de una partida por cien millones de pesos con destino a solventar el programa de seguridad para el espacio verde. De esta forma se multiplicó por diez la inversión en tareas para evitar la actividad delictiva y los hechos de vandalismo del espacio público.

Para Cavatorta, el objetivo es mejorar el espacio público y permitir su disfrute por parte de todos los rosarinos. “El parque Independencia es el parque más grande de la ciudad y uno de los más importantes del país. Es un lugar turístico y recreativo que aloja grandes eventos deportivos, culturales y artísticos. Precisamos que esté controlado y cuidado las 24 horas todo el año”, destacó.