Paro de colectivos: UTA y empresarios siguen reunidos y se esperan definiciones

La Unión Tranviaria Automotor ( UTA ) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap) se encuentran reunidos aún este miércoles a la tarde para tratar de llegar a un acuerdo y levantar el paro de 72 horas de colectivos en todo el interior del país, que había comenzado ayer martes, tuvo un impasse este miércoles para no afectar el censo y tenía previsto continuar mañana jueves y viernes .

“Aún no hay novedades, siguen las negociaciones”, aseguró una fuente consultada. "En principio está todo bien, pero todavía no lo confirman", señaló una altísimo referente de la Municipalidad de Rosario. Avanzada ya la noche de este miércoles, la inquietud de los usuarios fue exponencial, pero las certezas se diluían. "Todavía están reunidos, todavía no se puede confirmar", indicaron otros consultados. Incluso en la propia sede de la UTA Rosario había una gran expectativa por informar, pero primaba la reserva. Un funcionario de altísimo rango de la Secretaría de Transporte de la Nación se limitó a comentar: "Se firma mañana jueves el acuerdo, pero el paro se levanta. Mañana a las 13 es la audiencia por tema paritaria", dijo en base a una información que le llegó al caer la noche.