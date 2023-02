Paritarias estatales: el gobierno provincial asegura que "hoy no hay posibilidad descartada"

En cuanto a la cláusula gatillo, el ministro remarcó: "Conceptualmente, me parece que es un tema que quedó superado, en la discusión paritaria argentina que lleva tres años no está presente la clausula gatillo. Y además señalar que la cláusula que conocemos en la provincia hubiera significado llegar a la paritaria de hoy con diez puntos menos de lo que se llegó. No veo el beneficio para los trabajadores tampoco".