"No puede haber funcionarios de Seguridad que no entiendan que Rosario es prioridad"

El 89% de los recursos, precisó la secretaria logística, fueron destinados a la compra de 288 camionetas para la policía, que empezaron a entregarse esta semana, a la compra de 5.500 chalecos antibalas, que arribarán el próximo mes, 200 millones para la adquisición de vehículos antimotines y 300 millones para sistemas de videovigilancia para municipios y comunas.

image.png

Consultado sobre esa reunión en el programa "El primero de la mañana", de LT8, Javkin comentó: "No tengo una lectura política, tengo una lectura práctica. ¿Qué es lo que queda claro? Que está comprometido el 100% del presupuesto pero hay un 80% que no se puede efectivizar porque no llegaron las cosas que se compraron".

>> Leer más: Tensa reunión en Diputados entre legisladores y funcionarios de Seguridad

Previamente, el titular del Palacio de los Leones se había referido a los actos de vandalismo ayer en la zona de la Rambla Catalunya -apareció pintado el mobiliario urbano con los colores de Central-, a las amenazas de bomba contra la Municipalidad y el Concejo Municipal y a los últimos ataques a balazos contra los Tribunales Federales de bulevar Oroño. También había reclamado una vez más la potestad de elegir al jefe de la Policía o conocer el mapa de los movimientos de los patrulleros en la ciudad.

Continuando con su análisis, Javkin comentó esos hechos y señaló: "El costo de no tener las cosas que se compraron está directamente relacionado con los hechos de los que hablábamos recién. No se puede demorar tanto en eso".

Embed

El intendente fue más allá en sus cuestionamientos al señalar que "si yo tengo una persona que se encarga de las cuestiones logísticas, es para ayudar al secretario. No puede ser que la persona que está a cargo de invertir y gastar en estos temas se demore". En ese sentido, fue contundente: "Hay que tratar mejor a Rosario. Lo que padece esta ciudad son las consecuencias de esta demora y es algo muy grave como para que se comente con una chicana en la Cámara".

"No puede ser -agregó- que la directora de Logística del Ministerio de Seguridad, con tanta liviandad, explique que tardaron ocho meses en comprar algo. Yo de esto no hago una cuestión política, porque esto lo padecen tanto el gobernador como el ministro. Es el mundo del revés, es gente que ni conoce Rosario. No puede ser que tengamos funcionarios de Seguridad que no entiendan que hoy la prioridad es Rosario".