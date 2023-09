Pablo Javkin: "En democracia no hay superioridad moral del que perdió" El intendente salió al cruce de las acusaciones de Juan Monteverde. "No está bien arrogarse superioridad moral para explicar una elección", respondió a las críticas del líder de Ciudad Futura. Por Lucas Ameriso 18 de septiembre 2023 · 05:56hs

Virginia Benedetto Mano a mano. El intendente reelecto y su rival de Ciudad Futura mantuvieron un intenso debate televisivo antes de las elecciones del 10 de septiembre.

A una semana de la ajustada victoria en favor de la reelección del intendente Pablo Javkin los chispazos por los resultados y por la campaña de cara al pasado 10 de septiembre sigue causando polémica. Su rival en las urnas, Juan Monteverde acusó al jefe comunal durante la semana pasada. "El que usa malas armas, va a gobernar mal", disparó el líder de Ciudad Futura. Javkin recogió el guante y respondió por primera vez a las críticas: "No creo que este bien arrogarse cierta superioridad moral como para explicar un resultado electoral negativo".

El mensaje de las urnas fue muy ajustado: 51 por ciento en favor del actual intendente contra un 48 por ciento para el líder de una coalición de partidos que incluyó Ciudad Futura y al Justicialismo local. Pasado unos días, el referente opositor hizo su balance "El que usa malas armas para ganar, va a gobernar mal", había lanzado Monteverde para ahondar: "En la campaña se dedicaron a mentir, a meter odio en una ciudad que ya no soporta más odio ni divisiones". Y en otro tramo de una entrevista también afirmó: "No nos juntamos con cualquiera para sacar un voto más, que eso es lo que hizo el intendente: se juntó con gente que niega la dictadura militar, que piensa que la resolución a los problemas de violencia es más violencia y lo hizo con tal de preservar el poder y de esa forma no se construye políticamente".

Monteverde: "El que usa malas armas para ganar va a gobernar mal" Pablo Javkin: "La gente votó por todo lo que hicimos con tanto viento en contra"

Este fin de semana, Monteverde protagonizó un gran encuentro de la militancia en Distrito Siete para "proyectar lo que viene".

Javkin y Monteverde no volvieron a hablar tras los resultados definitorios que se consolidaron hace una semana atrás. "Lo llamé y no pudo atenderme, y no volvimos a dialogar", dijo el intendente para referirse a éstos últimos dichos. "Está mal que diga eso. He perdido muchas elecciones y nunca he demorado en reconocerlo y creo que en democracia nunca hay una superioridad moral del que perdió, es algo muy jodido porque denota que el electorado no vale tanto como valía antes porque eligió lo peor, no lo comparto creo que se equivoca", amplió para desear: "Ojalá que se de cuenta".

jaskinnn.jpg El titular del Ejecutivo señaló que una contienda entre solo dos rivales "no hubo ninguna agresión personal de mi parte y no creo que se pueda calificar como agresivo dejar en claro a que espacio político pertenece cada uno". También recordó que en campaña "me dijeron que la gente se iba del país porque el colectivo llegaba tarde". >> Leer más: Javkin achicará el gabinete y sumará funcionarios Sub 40 En tren de convocar a una reflexión Javkin aseguró que "una elección es una foto que marca mandatos, y todos seremos parte de la ciudad que viene y Juan también tiene una responsabilidad en lo que viene. Yo pude haber perdido, no creo que esté bien arrogarse cierta superioridad moral como para explicar un resultado electoral negativo. La gente no voto en contra de nadie sino a favor de la ciudad. Ahora hay que juntarse para trabajar. Me gustaría reencontrar al Juan que terminó el debate mostrando una foto juntos".