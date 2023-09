Javkin achicará el gabinete y sumará funcionarios Sub 40

Garrafas: habrá sanciones si no se respetan el peso y los precios

"El mapa por escuelas es más demostrativo que el resto de los análisis. Confirma que pudimos desplegar la gestión y ganamos en muchos sitios, y en otros estuvimos parejos. Ganamos en un clima de mucho rechazo a todo oficialismo y de querer cambiar todo, no importa de qué manera. Soy muy agradecido del respaldo y lo tomo con mucha humildad", reflexiona.

El quiebre con la gestión del gobernador Omar Perotti se produjo pospandemia. "Quedó claro que a Rosario no le dieron lo que necesita, esto se agudizó y ahí están los resultados. Si no peleábamos a muerte, era muy difícil; pero se gobierna en tensión todo el tiempo. Ahora será al revés, un momento para dedicarse a las obras y transformaciones necesarias", asegura.

Un puntal que sostuvo el plan de reconstrucción fue el de invertir con bienes de capital basados en recursos propios. Un ordenamiento de cuentas necesario que redujo el déficit y le dio oxígeno a la gestión. "Con esta base, si se logra un vínculo con provincia, Nación y organismos internacionales, el piso debería servir para resolver la cotidianidad de la gente y el resto de los aportes para llevar adelante obras de infraestructura de mayor envergadura. Y accederemos a créditos para urbanizar y darle a Rosario los sueños que no pudo cumplir", anticipa.

Por lo pronto, uno de los focos está puesto en llevar a 40 los centros Cuidar (donde chicos de 3 años hacen el jardín de infantes), el proyecto Andamio y el apoyo a adolescentes, además de la escuela de robótica y el fortalecimiento de las plazas con los juegos en su mayoría ya instalados.

"Todo ello con una idea de ciudad que le permita a la gente encontrarse y con un enorme crecimiento del sector industrial, tecnológico, biotecnológico y el relanzamiento del centro, con La Favorita, centros comerciales y galerías. Ahora, con el aprendizaje y el control del tablero, hay que hacer más obras. El primer gran sueño es que la gente tenga el nivel de servicio que merece un ciudadano en una ciudad como la nuestra", ensaya.

En su primera campaña apareció la grulla. En pandemia, el megáfono. ¿Y ahora? "El comienzo de todo es la ocupación ciudadana del espacio público con libertad. Las plazas y la Tecnoteca para la formación de jóvenes. Reducir la violencia y reconstruir el tejido social", enumera.

El gabinete que se viene

"Vamos a armar un gabinete plural y sumaremos cambios que responden a otro ciclo y a otro esquema de juego, con la incorporación de aliados; personas valiosas que vendrán con muchas propuestas. También vamos a conversar con (el gobernador electo Maximiliano) Pullaro para ver qué necesidades puede priorizar él en un trabajo en conjunto", adelanta al hablar de "un gabinete más abierto y plural, con una chance de salir de la emergencia permanente". Es que, según advierte, en el primer ciclo "siempre hubo que defenderse de algo".

Cuando La Capital le pregunta si se suman secretarios, su respuesta es categórica: "No. Al contario, se podrían ajustar algunas funciones. Estamos pensando algo más reducido y concentrado. Que el vínculo no sea tan directo con el intendente, que fue lo que pasó estos años. Con pluralidad de voces para este tiempo", indica.

Pero, además de la apertura los cambios, vendrán con un salto generacional: "Hay que sumar otras miradas. Soy un cincuentón que tuve militancia juvenil, pero ya no somos eso. La ciudad tiene una franja etaria de 25 a 40 años muy interesante para incorporar, abrirse a otras miradas y sumar lo que uno no ve. Tengo esa idea. Escuchar a la gente. Cuatro años de gestión implican un cambio en la sociedad y es la oportunidad de encontrar miradas más críticas, porque si uno se escucha a uno mismo es lo peor que puede pasar. Esta ciudad no para y nosotros tampoco".

¿Qué pasará con el cargo que deja vacante Caruana? "Tengo muchas personas para escuchar, pero siempre sobre una línea que privilegie a la inversión en salud pública. La pandemia nos hizo aumentar la inversión en el tercer nivel, luego fuimos a la atención primaria en los barrios y ahora a los centros de salud se les sumará desarrollo y cultura. Sobre esta base pensaré los perfiles", adelanta.

¿Puede imaginar en una foto Rosario dentro de 4 años? "Un collage donde estén los barrios urbanizados, los espacios públicos llenos de vecinos y una ciudad súper pujante en su desarrollo. Me imagino caminando por esas calles, las que transité antes de ser intendente y después de 8 años sentir el alivio de mezclarme entre la multitud".

Autonomía

Tema repetido de campañas anteriores, la autonomía vuelve a la charla tras las elecciones y con "viento a favor" en la Legislatura y gobernador oficialista. "No hay que meterla dentro de complicaciones propias de ciclos electorales nuevos. Hay que definir un paquete de leyes autonómicas prácticas y directas: la potestad municipal sobre la mesa de seguridad, la eliminación de la necesidad de pedir autorización de endeudamiento cuando se usan fondos propios y el diseño del sistema metropolitano de transporte. Se puede avanzar rápido y ganar mucho más tiempo para que Rosario use más velozmente herramientas que tendría a mano", cierra Javkin.

