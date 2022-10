Organizaciones y sindicatos marcharán el lunes por el ambiente y la ley de humedales

Esta movilización busca emular las huelgas por el cambio climático que se desarrollan con mayor fuerza en Europa, comenzadas por miles de jóvenes y estudiantes.

En diálogo con La Capital, la responsable del área ambiental de Coad (uno de los gremios participantes), Claudia Alzugaray, explicó: “El 24 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático y se tomó en muchos países de Europa como una jornada de concientización de que no tenemos planeta b”.

Algunos de los sindicatos adherentes a la jornada realizarán cese de actividades en los lugares de trabajo durante algunos minutos, en diversos turnos, para abordar temas ambientales y explicar a los trabajadores la importancia de contrarrestar los efectos del cambio climático.

“La mayoría de los sindicatos adheridos vamos a confluir en plaza Sarmiento, a las 16. Habrá muestra de fotos, música y radio abierta”, detalló la gremialista, para sumar que la jornada no solo se centrará en la importancia de la concientización y en el pedido a la ciudad para que haya más espacios verdes, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registraron el verano pasado, sino que, además, será una nueva oportunidad para pedir por la ley de humedales: “Estamos perdiendo uno de los pocos espacios comunes que tenemos”.

“Necesitamos seguir peleando en los términos que podemos. En este momento, es una lucha por la educación, que la gente conozca qué pasa en materia ambiental. Es fundamental que la educación ambiental llegue a todos lados para que no sigamos sufriendo las consecuencias”, añadió Alzugaray. Y resaltó que “el pedido es por el proyecto consensuado de ley de humedales (presentado por el diputado Leonardo Grosso), en contra del extractivismo extremo que se lleva a cabo en nuestro país”

“Esto surge de la necesidad de reuniones de miembros de distintos sindicatos, con la idea de no desmovilizarnos ante el golpe que sufrimos por el no tratamiento de la ley de humedales. Nos cayó muy mal eso, hay un lobby agroempresarial que no quiere tratar el tema”, concluyó.