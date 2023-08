Incesante ola de robos de medidores de agua: ahora le tocó a barrio Sarmiento

Este viernes dos ladrones dejaron varias casas y comercios sin servicio. Los vecinos se quejan porque no es la primera vez que ocurre algo así.

La ola de robos de medidores de agua no se detiene en Rosario a pesar de la decisión que tomó la empresa de reemplazar esos aparatos por instrumentos de plástico. Los vecinos de Sorrento y Pacheco, en barrio Sarmiento, en la zona norte de Rosario , se encontraron este viernes con una desagradable sorpresa. No tenían agua y la vereda y la calle se habían transformado en lagunas urbanas.

No tardaron mucho en comprobar que al menos dos delincuentes robaron durante la madrugada varios medidores de agua. Vecinos del la zona difundieron un video

Rubén, uno de los vecinos efectivos, contó que descubrió el robo a las 2 de la mañana cuando escuchó ruidos muy de la puerta de su casa. “Escuché ruidos pero al salir no vi a nadie, pero habían robado los medidores. Lo mismo le sucedió a la farmacia de enfrenta y en otros comercios y casas de la misma manzana”.

robo medidores agua01.jpg

“Esto ocurre constantemente. Llamé al 911 y la policía, pero no me tomaron la denuncia. A veces parece que la policía quiere que vos encuentres a la persona que está robando el medidor en ese momento, y entonces ellos pueden actuar. Yo no vi a los delincuentes.”, se quejó Héctor al describir la experiencia a LT8.