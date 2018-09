Nuñez: "Hay que seguir, por una sociedad mejor"

Al finalizar la misa, quien les habló a las familias que se congregaron anoche en la parroquia María Reina fue su joven párroco, Juan Pablo Núñez. "He visto en la gente el temor, pero también la firmeza de acompañar. Esto que nos pasó nos tienen que ayudar a seguir adelante", remarcó.

"Este ataque nos tiene que servir para mirarnos a la cara, como barrio. Hasta antes de esto, estábamos desparramados y no nos mirábamos a la cara. Tenemos que mirar qué necesita el otro. Tenemos que comprometernos. Cuando nos olvidamos del otro, nos deshumanizamos", aseguró.

En ese orden, consideró que "todos los que quieren una sociedad, deben trabajar por el bien de los barrios. Hay que seguir adelante. Eso que se declama de hacer una sociedad mejor, se hace entre todos. Cambiamos la sociedad con el trabajo de cada uno, pensando en el otro", aseguró.

Después, recordó la madrugada del domingo, cuando los tiros lo sacaron de la cama. "Fue a las 3 y 23. Me acuerdo exacto. Escuche los estruendos y me quedé inquieto. Me dije, «uhh, otra vez», menos mal que no salí a ver", dijo desde el altar y ante la atenta mirada de los vecinos que colmaron la parroquia.

Les pidió a las autoridades que no los dejen solos y perdonó a quienes lo atacaron. "Necesitan ayuda. Si ese es su modo de vivir, necesitan a Jesús", dijo el cura que recibió el ataque a balazos del frente de su parroquia dos días después de pedir más seguridad ante la escalada de la violencia narco en el barrio.

Se despidió de todos pidiendo un aplauso "por una sociedad más justa, donde haya paz".