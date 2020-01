"No queremos relacionar esto con el autobombo"

Cuando el intendente Pablo Javkin regresó solo en un taxi tras una cena a la que fue invitado hace pocos días, el chofer lo miró dos veces. No volvía en el auto oficial. Según explicó, esa pretende ser una marca de su gestión y busca mantenerla en el tiempo, pero sin anuncios, sin advertencias. "No queremos hacer autobombo", confía. En este contexto, se supone que sería común hallar al intendente entre los rosarinos, caminando o quizás en el transporte público, con el desafío de la sustentabilidad. No lo dice, pero busca diferenciarse de su antecesora, Mónica Fein, quien en medio de su gestión dijo que se tomaría el colectivo la mañana de todos los viernes para ir a la Municipalidad. Una propuesta para la tribuna que duró muy poco tiempo.