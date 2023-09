Museo Castagnino: una muestra para revivir la ilusión del 83

La convivencia de esos lenguajes es central en el trabajo que Lesgart junto al equipo del Museo Castagnino desplegó a partir de una serie de imágenes aportadas por el Archivo del Diario La Capital y a partir de las cuales se realiza una línea de tiempo que no se inicia con la democracia en sí misma, sino con los resquebrajamientos de la última dictadura cívico militar.

"La idea que construimos no tiene tanto que ver con conmemorar los 40 años de continuidad democrática, sino con volver a ese momento fundacional de la Argentina que fue el que los hizo posibles ; un momento para el que todavía no tenemos palabras precisas para nombrarlo, porque a veces hablamos de recuperación, otras de retorno, pero lo cierto es que es lo que ocurre por primera vez y permite tener estos 40 años ininterrumpidos", señaló la investigadora y docente.

Lesgart, que además lleva años trabajando sobre transiciones a la democracia, así como también autoritarismo y dictadura, recalcó que la muestra "tiene hoy un sentido particular, que es el de volver a pensar lo costoso que fue llegar al momento democrático, que eso no sucedió por la fuerza de las cosas, sino por la acción política decidida". Y remarcó la actualidad de esa idea en un contexto donde "hay un avance de formas autoritarias que ponen en entredicho los núcleos fundamentales de la democracia, un avance de las derechas organizadas partidariamente que ya no necesitan de golpes militares, sino que disputan las elecciones".

El recorrido

"La ilusión del momento fundacional" habla de retornar a esas esperanzas y expectativas que se generaron en 1983, cuando en la Argentina por primera vez se ensayaba la construcción de "una democracia liberal y representativa", señaló Lesgart, que además marcó en ese proceso dos fronteras: la de la dictadura que se terminaba y la de cortar con los ciclos recurrentes de golpes de Estado desde 1930.

28 de octubre de1982_Buenos Aires_Madres de Plaza de Mato_Radiofoto_Archivo Diario la Capital.jpg

Las imágenes que marcan el recorrido "son potentes", sostuvo la investigadora. Allí están las marchas bajo la consigna "Paz, pan y trabajo" que se llevaron adelante desde la CGT Brasil y que fueron fuertemente reprimidas, apenas días antes del inicio de la Guerra de Malvinas que es lo que la curadora define como "la hecatombe final" del gobierno de facto.

La fuerza de esas movilizaciones callejeras previas al inicio de la transición, así como los reclamos constantes de las Madres de Plaza de Mayo por los destinos de sus hijos , aparecen en esa línea que, si bien no es temporal, acompaña ese proceso que llevó a las primeras elecciones constitucionales, nacionales y libres que se llevaron adelante el 30 de octubre de 1983 y que culminaron en la asunción de Raúl Alfonsín a la Presidencia en diciembre de ese año.

La transición y el cambio de régimen político son el puntapié de una historia que llega en la muestra hasta 1989, cuando Alfonsín tuvo que adelantar las elecciones y el traspaso del poder en el marco de una crisis con epicentro en Rosario, con los saqueos.

En el medio, señaló Lesgart, hay registros de momentos icónicos: el debate entre el entonces canciller Dante Caputo a favor del tratado de paz en torno al conflicto por el Canal Beagle y el senador justicialista Vicente Saadi, en contra del acuerdo; el anuncio de Plan Austral por el ministro Juan Sourrouille, la centralidad de la televisión con personajes como Bernardo Neustadt; la aparición en escena de Aldo Rico y el movimiento de militares carapintadas, la Semana Santa y "la casa está en orden" y, dos meses después, la ley de obediencia debida y punto final.

8 de julio de 1989_Buenos Aires_Traspaso de mando_Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem_Radiofoto_Archivo Diario La Capital.jpg

Las obras de arte

"Es importantísima la convivencia entre la política y la estética", dijo la curadora para marcar la "presencia contundente" de las obras de artistas contemporáneos que estarán junto a las imágenes de archivo.

"Nunca Más", la serie de collage fotográfico de Noberto Puzzolo; los afiches callejeros de Graciela Sacco; y la obra "Desaparecidos", de 1999, de Mimí Escandell, son obras centrales en la muestra, a lo que se suman además las siluetas que formaron parte de la acción que el colectivo El Siluetazo llevó adelante en la plaza de Mayo.

El llamado "Siluetazo" fue una intervención artística realizada entre el 21 y el 22 de septiembre de 1983, por iniciativa de un grupo de artistas, grupos estudiantiles y agrupaciones juveniles con el apoyo de los organismos de derechos humanos, y que logró simbolizar la desaparición y articular así a través del arte la que era en ese momento una demanda social colectiva: la aparición con vida de miles de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

1982_BuenosAires_Acto CGT_Detencion fotografo Luis Salvadori_Radiofoto_Archivo Diario La Capital.jpg

"El título de la muestra tiene una fuerza expresiva mayúscula en un en un mundo pospandemia donde entró en crisis la idea de futuro como proyecto y como proyecto político, un planeta con una crisis ecológica potente y un mundo donde la idea de vivir entre hombres y mujeres para construir una trama con sentido común, que es lo que la democracia apunta a construir, todo está en crisis", señaló Lesgart, que hizo referencia al escenario mundial, pero no dejó de lado el regional y nacional, marcado por "el avance de formas autoritarias que ponen en entredicho los núcleos fundamentales de la democracia y el avance de las derechas organizadas partidariamente que ya no necesitan de golpes militares, sino que disputan las elecciones".