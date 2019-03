Monteverde: "No puedo creer que Fein no tenga ninguna autocrítica"

El candidato a intendente por Ciudad Futura, Juan Monteverde, criticó la falta de autocrítica de la intendenta Mónica Fein, en su discurso de apertura de sesiones del Concejo Municipal, aseguró que lo que más creció en los últimos años fueron "las balas, los muertos y las casas de chapa", y disparó: "Fein recibió una ciudad desigual y violenta. Fein deja una ciudad más desigual y más violenta".

"No puedo creer que Fein después de ocho años de ser intendenta y de 30 de gobierno de su partido no tenga ni una sola autocrítica que hacer", comentó a La Capital el concejal apenas concluyó el discurso de la intendenta. "Que no se anime a decirnos qué cosas intentaron y no lograron, qué cosas quedan pendientes de su plan de trabajo, que no nos expliquen por qué los problemas de Rosario, lejos de empezar a resolverse, se agravaron".

"Rosario tiene partes que parecen Dinamarca, como la costa central donde podés salir a hacer running a las once de la noche. Y otras que parecen Medellín en los 90, donde te puede secuestrar un grupo de encapuchados y luego aparecer muerto a la vera de la ruta", disparó Monteverde.

"A mí me daría vergüenza gobernar 30 años y que lo que más haya crecido en ese tiempo sean las balas, los muertos y las casas de chapa"

Asimismo, señaló: "El socialismo no quiere ver esa otra parte, por eso gobierna como si todos viviéramos en Dinamarca. Y el discurso de hoy fue eso. El socialismo está cómodo, está cómodo viendo solo una parte de la ciudad, está cómodo regodeándose en viejos logros de gestión. Gobernar esta ciudad requiere todo lo contrario: nunca relajarse, nunca conformarse ni instalarse en ninguna zona de confort".

"¿Sabés cómo te das cuenta de esto que decimos sobre las partes de la ciudad?", preguntó el dirigente de izquierdas, y explicó: "Porque cuando habló de 'Dinamarca' dió estadísticas: no sé cuántas lamparitas de led nuevas, muchísimos test de alcoholemia negativos y una larga enumeración de plazas u obras por hacer. Buenísimo eso. Pero cuando tuvo que hablar hablar de 'Medellin', de la violencia y el narcotráfico, no hubo una sola estadística".

"Solamente 'créanme', 'les aseguro', 'el problema de la violencia en las ciudades es un fenómeno latinoamericano' y un montón de formas elegantes para no hacerse cargo del problema. Y mucho menos de mostrar una mínima luz de solución", agregó.

"A mí me daría vergüenza gobernar 30 años y que lo que más haya crecido en ese tiempo sean las balas, los muertos y las casas de chapa. Los rosarinos y las rosarinas merecemos otra cosa", enfatizó el edil.

En ese sentido, señaló: "Si hay una palabra que resume el discurso de hoy, esa palabra es 'impostado'. No vi nada genuino, no vi pasión, no vi pollita. Solo se le escapó algo de verdad cuando dijo: 'no hay que hacer grandes debates'.

Ahí dejó ver una verdad socialista: 'nunca debatas nada, nunca alces la voz, nunca luches por nada que te parezca justo'. Así estamos en Rosario por no debatir nada, por no poner nada en cuestión, por conformarse con lo que hay o con lo que se hizo hace más de diez años".

Finalmente, señaló: "Fein es hoy la expresión visible y concreta de algo más abarcador: el ciclo completamente agotado del socialismo en Rosario. Que ya no tiene ideas, cuadros ni la voluntad para solucionar los viejos y nuevos problemas que tiene nuestra ciudad".