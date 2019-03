Fein: "Las mujeres vinimos a la política no a ser testimoniales sino a transformarla"

La intendenta Mónica Fein inaugura esta mañana las sesiones ordinarias del Concejo, donde brinda los ejes de su gestión de cara al nuevo año legislativo.

La jefa del Palacio de los Leones llegó al recinto acompañada por doce mujeres de diversos ámbitos, a quienes recibió previamente en el Salón Carrasco.

Embed Llegando al @ConcejoRosario junto a mujeres que representan lo mejor de la ciudad para abrir por última vez las sesiones ordinarias. pic.twitter.com/d5CBEtZ4lw — Mónica Fein (@MonicaFein) 7 de marzo de 2019

En el primer tramo de su discurso, rindió homenaje a los 36 años de democracia y recordó al expresidente Raúl Alfonsin y a las Madres de Plaza de Mayo.

"Hemos construido una ciudad del diálogo", destacó la intendencia. Y frente a los ediles -algunos de ellos, candidatos a la intendencia- afirmó: "Sea quien sea mi sucesor o sucesora, sepa que con la enorme responsabilidad de gobernar esta hermosa ciudad, recibirá también un municipio con las cuentas equilibradas, con la misma planta de empleados públicos que cuando asumí y con mecanismos transparentes que nos permiten decir que en estos 30 años no tenemos una sola mancha de corrupción en nuestra gestión".

fein23.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Al hablar de Salud, la intendenta dijo que tiene "el orgullo de decir que un cuarto de nuestro presupuesto se invierte en que no haya un solo rosarino o rosarina sin medicamentos, sin acceso a la atención primaria o sin respuesta ante la emergencia".

Cuando se refirió al universo femenino en el mundo de la política dijo: "Sepan, que no vinimos a la política a ser testimoniales, no estamos para completar lugares porque los obliga una ley o a ser meras estrategias de marketing. Vinimos a la política a transformarla, a mirar la realidad de un lugar diferente, y no vamos a parar hasta que se nos de y respete el rol que merecemos", agregó.

fein.jpg La intendenta Fein, en la apertura de sesiones del Concejo. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Violencia de género. Entre los anuncios, Fein confirmó que en el encuentro previo con mujeres, firmó un decreto que prohíbe el ingreso a la planta municipal, la adquisición de chapas de taxis y la realización de contratos o pasantías a todas aquellas personas que hayan sido condenadas o posean denuncias penales por violencia de género pendientes de resolución.

Crisis. "Nosotros no podemos modificar la macroeconomía ni fijar las reglas ante el FMI, pero sepan que mientras gobierne esta ciudad, encontrarán un Estado que apoyará a quienes producen y trabajan y que estará cerca de las personas que la están pasando mal", apuntó la intendenta al hablar del impacto local de la crisis económica nacional. Obras. Fein anunció que este año van a llegar las cloacas a los barrios Saladillo, Belgrano Sur, Fisherton Noroeste, Antartida Argentina, Nuevo Alberdi, Roca y Toba. Y respecto de la pavimentación, confirmó que la semana pasada firmó el convenio con la provincia para concretar 139 cuadras más de pavimento definitivo, trabajos que comenzarán en los próximos meses. La obra beneficiará a los vecinos de Santa Teresita, Matheu, Empalme Graneros y Uriburu y La Guardia. Lavado de dinero: "Estoy convencida que hay que seguir avanzando con más fuerza sobre la ruta del dinero, saber quienes son los que lavan la plata sucia del narcotráfico, quienes son los que de saco y corbata lucran con la muerte, porque aunque no empuñen armas, sus manos también están manchadas de sangre", sostuvo la intendenta. Inseguridad: Fein también se expresó sobre los hechos de violencia que sacuden a la ciudad. Y afirmó: "La violencia y la seguridad atraviesan la realidad cotidiana, y pese a todo los avances que tuvimos los vecinos nos exigen más. No necesito que nadie me diga lo que ocurre en cada barrio porque los recorro, sé lo que sufren los vecinos y les aseguro que todos los días trabajo para cambiar esa realidad". En otro tramo de su discurso, sostuvo que "en esta provincia no vamos a claudicar en la lucha contra el narcotráfico" y recordó que fue la Justicia provincial "la que metió presos a Los Monos, a los Ungaro, a los Alvarados, los que tanto dolor le causaron a Rosario". fein45.jpg Foto: Marcelo Bustamante / La Capital Espacio público. El uso del espacio público en la ciudad fue otro de los ejes del mensaje de Fein ante los ediles y edilas de la ciudad. Al respecto, apuntó: "Nuestros parques y plazas están abiertos, no tienen ninguna puerta ni reja: hay lugar para que todos y todas los disfruten. Porque aquí, en esta ciudad, no rematamos los terrenos del Estado, no los cercamos, ni se los entregamos a amigos para realizar negocios inmobiliarios. Aquí los abrimos, los cuidamos y los potenciamos para el disfrute de todos los rosarinos y rosarinas". Transporte. Sobre el nuevo sistema de transporte, destacó que Rosario será "la primera ciudad de Latinoamérica que en algunos meses tendrá el 100 por ciento de las unidades con calefacción y aire acondicionado, con piso bajo, mayor accesibilidad, motor trasero y una antigüedad menor a 5 años". "Nos gustaría ir mucho más rápido, pero basta con abrir los diarios para ver la crisis por la que está atravesando el transporte en el país", dijo la intendenta Anuncios. Casi sobre el final de su mensaje, la intendenta pidió al Concejo avale la caducidad del convenio urbanístico Cruce Alberdi, firmado en el 2006 con la empresa Cargil, "a partir de los incumplimientos y las reiteradas notificaciones", porque "los convenios urbanísticos tienen un sentido de articulación entre lo público y lo privado, con compromisos entre ambas partes".