"Milei transformó el financiamiento histórico al transporte en un robo a las ciudades del interior "

"Milei hizo a un lado al interior del país, lo sacó de la ecuación y ahora no vuelve absolutamente nada de todo lo que se va para el Fondo Compensador. Antes había un ingreso al menos, ahora todo queda para la ciudad de Buenos Aires y el Amba. Es un saqueo al interior del país para beneficiar a los porteños", remarcó la concejala socialista.

colectivos.jpg

En ese sentido, la concejala explicó que "en enero, desde la provincia de Santa Fe se aportaron $3.900 millones del tributo a los combustibles, de los que solo volvían $1.400 para subsidiar el sistema de transporte urbano y $490 millones para viviendas".

"Hoy esto no existe más, todos los subsidios de transporte quedan en Buenos Aires, mientras en Rosario pagamos más y tenemos cada vez menos. Por cada tanque de nafta que llenamos en la ciudad, unos 6 mil pesos se van para Capital y el Amba", añadió.

Las promesas que no cumplió Milei

"Milei llegó a la Nación prometiendo que no iba a aumentar ningún impuesto y no solo en los combustibles no cumplió, se puede ver todos los meses en las boletas de luz, agua y gas, entre otras. Y en esos bolsillos que a las familias les cuesta cada vez más llenar, el gobierno nacional decidió que paguemos mucho más por el boleto de colectivo por el hecho de no vivir en Buenos Aires”, subrayó la edila durante su presentación.

"Necesitamos fortalecer el sistema de transporte del interior del país y esta medida lo hiere de gravedad. No decimos que no se tenga que acompañar estos períodos de crisis a quienes viven en Buenos Aires, lo que exigimos es que el trato sea igualitario, a los que vivimos en Rosario nos corresponden los mismos derechos. En los últimos 5 años, el boleto de colectivo en la ciudad aumentó un 2800% mientras que en Buenos Aires subió un 1400%, esa inequidad afecta directamente a las familias de ingresos medios y bajos", sentenció.

Por último, Irizar explicó que desde el Concejo se busca avanzar firmemente con propuestas concretas como el Boleto de Uso Frecuente, la inclusión de Rosario en la Red Sube y un incremento sobre los Aportes de la Tarifa Social Federal, entre otras. "Voy a seguir trabajando para que cada rosarino y rosarina pueda acceder no solamente a mejores servicios públicos sino también a medidas que reduzcan el impacto económico en su vida cotidiana", concluyó.