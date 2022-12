Messi, de fiesta: fue recibido por una multitud en la fiesta de cumpleaños de 15 de su sobrina

Un minuto antes de las 21, detrás del ingreso de una camioneta, Messi arribó manejando con su esposa, Antonela Roccuzzo, como acompañante y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en el asiento trasero. Apenas el gentío advirtió su presencia, se desató la locura.

Todos los vecinos y curiosos corrieron hacia el automóvil y bloquearon su paso, a escasos cinco metros del ingreso al predio. "Olé, olé, olé, Leo, Leo", le cantó la multitud, mientras los cronistas que esperaban al capitán de la selección argentina quedaron aprisionados entre el fervor de la gente y el auto de Messi.

Varios minutos le tomó a Lionel Messi recorrer ese breve tramo hasta la puerta de ingreso, mientras todo el mundo se ponía frente al auto filmando con sus teléfonos celulares.

Uno de los invitados a la fiesta fue el ex tenista Guillermo Coria, quien sí se detuvo a hablar con los medios. "Vengo al cumple de 15. Tengo una relación de hace bastante tiempo con Rodrigo", contó El Mago.

Y añadió que no quiere incomodar a Lionel Messi. "Hay que saber cuándo respetar. No me puedo ni comparar pero uno entiende que tiene que respetar los tiempos", sostuvo, y precisó: "Si lo puedo saludar lo haré, pero con respeto. Mis hijos ya saben que no lo tienen que molestar".

Si bien todos los detalles de la fiesta estuvieron guardados bajo siete llaves, trascendió que hay 120 invitados y que servirán asado como plato principal.

Para esta oportunidad el reconocido salón de fiestas presenta una gran vallado, colocado especialmente para que la familia y sus amigos puedan disfrutar con tranquilidad de la celebración.

Además, existe una fuerte versión de que el show principal estará a cargo del grupo santafesino de cumbia Los Palmeras.

Los trabajadores llegaron al local cerca de las 20. Todos mantuvieron cierto hermetismo sobre si Messi estará en la fiesta, aunque algunos se ilusionaron. "Ojalá que lo veamos", coincidieron dos de ellos, al tiempo que revelaron que no sabía si debían atender su mesa.

La salida de Messi del country

Unos minutos antes de las 21, Lionel salió de su casa en el country de Kentucky en Funes bajo un fuerte operativo. Escoltado por una camioneta 4x4 blanca, salió rumbo al salón de fiestas junto a Antonela y sus tres hijos, que fue seguido por el saludo de los vecinos del barrio.

El vehículo tomó por la autopista, luego por Circunvalación hasta arribar a las 21 al salón de fiestas, donde demoró un poco su ingreso debido a la gente que estaba esperando la llegada de su ídolo para, al menos, tener una foto de su llegada, aunque más no sea arriba de la camioneta.

Posteriormente llegaron su mamá y su papá conduciendo sendos vehículos.