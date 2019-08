Masivo reclamo contra el aborto en la plaza San Martín

Desafiando el frío de anoche, agrupaciones pro vida se concentraron en la plaza San Martín (Dorrego y Córdoba) para realizar una vigilia solidaria. Al son de bombos, con dos grandes carpas y un escenario rememoraron el día de la votación en el Congreso de la Nación donde "ganó la vida" y cayó el proyecto de legalización del aborto. En medio de una celebración con música en vivo, luces celestes y testimonios, se cocinó un arroz con pollo que se compartió con las personas en situación de calle.

En una de las carpas se dieron a conocer las propuestas para las mujeres en conflicto con su embarazo, que se están desarrollando en Rosario. "Queremos mostrar que existen otras opciones ante el embarazo no deseado, y que son superadoras al aborto", señaló María Sol Srebot, de Frente Joven, uno de los grupos que organizaron la actividad.

En otro sector de la plaza, un grupo de diputados, que votó el año pasado a favor de la vida en el Congreso, participó de un panel donde explicó su posición.

Familias y grupos de jóvenes, todos con algún distintivo celeste, llevaron mecheros y ollas gigantes para preparar el arroz con pollo que se distribuyó durante la gélida noche en los alrededores de la plaza a las personas en situación de calle.

"Con esta acción quisimos dar el mensaje de que nuestra lucha es por todas las vidas, no sólo por la que está en gestación, sino también por las personas que están en situación de calle, que también tienen derechos vulnerados", puntualizó Srebot.

Cerca de la medianoche, y animados por bandas de rock y de hip hop, los jóvenes bailaron con cotillón al ritmo de luces celestes.

Desde el escenario hicieron una fuerte proclama dirigida a los próximos representantes reclamando que se defiendan los derechos de todos, en especial los de la mujer en conflicto con su embarazo y los niños por nacer.

También pidieron el compromiso del Estado para cuidar a la mujer, también en las situaciones críticas, sobre todo cuando el embarazo por diferentes motivos no es deseado. "Es necesario ofrecer alternativas al aborto. Nosotras sabemos que esa no es la solución, y no queremos más violencia contra la mujer", declararon en el medio de la batucada organizada por los más jóvenes de la plaza.

El debate del aborto sacó a la luz la situación que atraviesan muchas mujeres, y la necesidad de trabajar sobre las causas que llevan a plantear una interrupción del embarazo.

En la actividad de ayer se presentaron acciones que buscan proteger a las mujeres y garantizar una buena recuperación del problema en que se encuentren, con la claridad de que el aborto no es una solución.

Las propuestas

Entre las actividades que se presentaron, se dio a conocer el trabajo que realiza la agrupación Jucum (Jóvenes con una Misión) que recibe los llamados de la línea telefónica 0800-333-1148, para mujeres con problemas con el embarazo.

"Desde Jucum se ocupan de buscar a los profesionales que puedan ayudar a la mujer que están atravesando situaciones críticas o las instituciones que las puedan atender y acompañar", destacó la organizadora.

En tanto, también se mostró la actividad de Grávida, que brinda contención, talleres, y cuenta con un protocolo de atención a mujeres embarazadas que atraviesan situaciones conflictivas.

Por otra parte, este año comenzó a funcionar el taller "Defensores de mamás" en el barrio Tiro Suizo, donde jóvenes y profesionales del grupo Frente Joven brindan asesoramiento y cuidados para la mujer vulnerable.

En la carpa también se dio a conocer el Hogar de la Ternura, una casa que recibe a mujeres embarazadas, que no tienen dónde vivir y por diferentes razones no pueden estar en su hogar.

El acto concluyó con un video rememorando el día de la votación, el 8 de agosto de 2018.