Marcha Federal Universitaria: habrá movilización, festival y acto en Rosario el 2 de octubre

plaza montenegro Las actividades de la Marcha Federal Universitaria comenzarán con una concentración en Plaza Montenegro a las 17. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

“Pedimos que se sostenga la Ley de Financiamiento Universitario porque es una ley razonable que resuelve el problema presupuestario y el problema salarial, que incorpora una cláusula específica para tener previsibilidad presupuestaria con una actualización bimestral conforme los índices de inflación informados por el Indec, que incorpora un artículo específico para resolver la angustiante situación salarial de trabajadores docentes y no docentes, y con un plan de recomposición del desfasaje del 50% que se produjo entre los incrementos otorgados de noviembre hasta acá y la inflación en el mismo período de tiempo”, sostuvo.

A su vez, Bartolacci agregó: “Lo hace razonablemente porque no compromete fiscalmente al Estado, sólo el 0,14% del PBI tiene que ser destinado para poder aplicar la ley, algo así como el 8% del superávit generado durante el primer semestre de este año, no el proyectado para el próximo año”.

Embed Próximo miércoles 2 de Octubre a las 17 horas nos volvemos a manifestar en todo el país en defensa de la educación pública, el sistema universitario público nacional y la ciencia del país. — Franco Bartolacci (@fbartolacci) September 24, 2024

Por su parte, el secretario General de Apur, Miguel Roldán, destacó que, desde que se realizó el cambio de rango de Ministerio de Educación a Secretaría de Educación, quedó en evidencia la postura del Gobierno Nacional. “No tuvimos más dudas de que estábamos ante un poder ejecutivo que iba a ser totalmente adverso a las necesidades de las universidades públicas, por ende de una enseñanza amplia para todos y que respalde la soberanía del país. No hay universidad pública sin salarios dignos”.

De la misma manera, el secretario General de Coad, Federico Gayoso, señaló: “Los trabajadores estuvimos movilizados desde que empezó este año reclamando por actualizaciones salariales, por mayor presupuesto, y logramos después de toda la lucha de este año que suceda algo que no sucede todos los días, que es que la lucha se cristalice en una normativa como es la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por amplia mayoría en las dos cámaras. Esta ley permitiría que las y los docentes de las universidades nacionales puedan cobrar salarios por encima de la línea de la pobreza, cosa que no está ocurriendo hoy”.

“Entendemos que no es que no hay plata, sino que hay una decisión política de no invertir en educación y eso es lo que le estamos reclamando a este Gobierno, que la educación no es un gasto, que los trabajadores merecemos cobrar salarios dignos”, añadió Gayoso.

marcha federal universitaria7.jpg Miles de personas se movilizaron en abril por la Marcha Federal Universitaria. Foto: Andrés Mancini / La Capital

En la misma línea, Agustina Rosso, presidenta de la FUR, manifestó que “no hay dudas de que necesitamos que los estudiantes puedan permanecer en la universidad y para eso es sumamente necesaria que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario”, y apuntó a que “la única manera de salir adelante y victoriosos es todos unidos en comunidad por la universidad pública, por lo que es necesario que la semana que viene todos nos movilicemos y defendemos lo que está en el ADN de nuestra sociedad”.