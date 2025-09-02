La Capital | Economía | dólar oficial

El dólar oficial cayó tras la intervención del gobierno en la plaza cambiaria: qué pasó con el blue en Rosario

La divisa estadounidense retrocedió en el segmento mayorista tras ventas del Tesoro, por medio del BCRA, en el MULC. Cómo cerraron los paralelos

2 de septiembre 2025 · 19:06hs
El dólar oficial cayó tras la intervención del gobierno en la plaza cambiaria: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial aflojó tras la fuerte suba de inicio de mes y cayó en los segmentos mayorista y minorista, como primera reacción al anuncio del Ministerio de Economía, que confirmó este martes que el Tesoro comenzaría a intervenir (a través del Banco Central) en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), para contener la presión cambiaria.

A nivel mayorista, la divisa bajó $11 (-0,8%) a $1.361 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señalara que a partir de esta jornada el Tesoro participará en el MULC "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". Y de hecho, este martes, ya debutó con ventas por aproximadamente u$s100 millones, según fuentes del mercado.

Asimismo, el dólar minorista retrocedió casi $13 a $1.378,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado fue de u$s611,3 millones.

En el Banco Nación (BNA) el billete verde cerró con una baja de $10 y a $1.375. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP cayó 0,8% a $1.365,62, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 1,4% a $1.372.

El dólar blue, entretanto, bajó 10 pesos y cerró este martes a $1.344 para la venta y $1.374 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.544, lo que supera el techo de la banda. En el mercado se operaron u$s2.060 millones.

Noticias relacionadas
el dolar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró este martes el blue en Santa Fe

El dólar oficial detiene su escalada: así cerró el blue este martes en Santa Fe

el dolar oficial freno su racha alcista: como cerro el blue en rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

el dolar oficial salto mas de 40 pesos: como reacciono el blue en rosario

El dólar oficial saltó más de 40 pesos: cómo reaccionó el blue en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Lo último

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Se trata de Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Ovación
Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores
Ovación

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Policiales
Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Ciudad
Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente
Política

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Tenían una maniobra preparada
POLICIALES

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Tenían una maniobra preparada"

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami