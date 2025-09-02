El dólar oficial cayó tras la intervención del gobierno en la plaza cambiaria: qué pasó con el blue en Rosario

La divisa estadounidense retrocedió en el segmento mayorista tras ventas del Tesoro, por medio del BCRA, en el MULC. Cómo cerraron los paralelos

El dólar oficial aflojó tras la fuerte suba de inicio de mes y cayó en los segmentos mayorista y minorista, como primera reacción al anuncio del Ministerio de Economía , que confirmó este martes que el Tesoro comenzaría a intervenir (a través del Banco Central ) en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) , para contener la presión cambiaria.

A nivel mayorista, la divisa bajó $11 (-0,8%) a $1.361 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , señalara que a partir de esta jornada el Tesoro participará en el MULC "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento" . Y de hecho, este martes, ya debutó con ventas por aproximadamente u$s100 millones, según fuentes del mercado.

Asimismo, el dólar minorista retrocedió casi $13 a $1.378,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) . El volumen operado fue de u$s611,3 millones.

En el Banco Nación (BNA) el billete verde cerró con una baja de $10 y a $1.375 . Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP cayó 0,8% a $1.365,62, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 1,4% a $1.372.

El dólar blue, entretanto, bajó 10 pesos y cerró este martes a $1.344 para la venta y $1.374 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.544, lo que supera el techo de la banda. En el mercado se operaron u$s2.060 millones.