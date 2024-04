Maira Rosso y la escritura como "un acto de rebeldía"

"Pepo" es el nombre del personaje. Murió calcinado en una garita de la EPE en un barrio cualquiera de esta ciudad , donde los únicos testigos son un perro callejero que lo olisquea, una operaria de fábrica que pierde el colectivo y el presentismo, y una manada de vecinos que celebran la muerte: "Estas ratas tienen que morir así", "Son rastreros", "Uno menos", "Ni para eso sirven estos faloperos" . Pepo es un personaje, pero no es Ezequiel Francisco Curaba, el joven de 21 años, ex alumno de la Escuela Carlos Fuentealba y cartonero que falleció a días de ser internado por quemaduras graves sufridas cuando intentaba robar cables y que le causaron fallas multiorgnánicas .

En ese puente entre la literatura y la realidad transitan los relatos, las historias y los personajes que Maira Rosso teje en "Invisibles", el libro que publicó en 2023 , que reúne sus cuentos, escritos como ella misma admite "como acto de rebeldía" ante la ciudad que habita y ante la que no cierra los ojos. Rosarina, nacida y criada entre barrio Plata y las viejas chimeneas de Acindar, desde esa periferia que no es sólo geográfica escribe Rosso sus relatos.

image - 2024-04-12T105727.868.png

"Son historias que salen de lo que soy", dice en su casa en diálogo con La Capital y confiesa: "Me gusta la periferia en todos los sentidos", en referencia no sólo a la periferia geográfica de sus historias, sino también de su relación con la escritura y la literatura de la ciudad, de la que se considera una outsider. "Me cuesta", admite.