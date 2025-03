Los trabajadores de la universidad van al paro por 48 horas en reclamo de aumento salarial

Docentes y no docentes realizarán una medida de fuerza los días 17 y 18 de marzo, en rechazo de la oferta del gobierno nacional.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anuncian paros si el gobierno no abre la discusión salarial.

El Frente Gremial de las Universidades resolvió realizar un paro de 48 para los días 17 y 18 de marzo . La medida de docentes y no docentes de las universidades nacionales es en rechazo del aumento ofrecido por el gobierno nacional.

"Hoy solo para recuperar el nivel salarial de diciembre de 2023 necesitaríamos un 35% de aumento ", explicaron desde la Coad. Desde la Casa Rosada se estableció una actualización de 1,5% de aumento para enero y 1,2% para febrero , "cifras que ni siquiera cubren las expectativas de suba del índice de precios de dichos meses", explicaron, por lo que "el 17 y 18 de marzo no habrá ninguna universidad en todo el territorio nacional que no se encuentre de paro".

"El incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024 . El gobierno nacional no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y nodocente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo", indicaron desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Desde el espacio sindical agregaron que, además de lo salarial, "el desfinanciamiento de las universidades nacionales se constituye en un grave problema que la comunidad universitaria y la sociedad en general enfrenta". Y que sin ley de presupuesto para el 2025, las universidades quedan otro año más "sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades".

17 y 18 de marzo: PARO DE 48 HS EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES



El #FrenteSindical de las Universidades acordó la propuesta de la #CONADU de realizar un paro de todas las federaciones nacionales el 17 y 18 de marzo.https://t.co/gj8UXM3l64 pic.twitter.com/uq1iuUBJQL — CONADU (@PrensaCONADU) February 27, 2025

También los no docentes

Por su parte, desde la APUR (sindicado de no docentes) confirmaron que también irán al paro el 17 y 18 de marzo próximos. Bajo la consigna "sin salarios dignos no hay universidad pública", los no docentes harán una medida de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo.

"Sigamos luchando en defensa del derecho a la universidad pública nacional, y frente a las recurrentes políticas de ajuste del gobierno que deterioran el salario de las y los trabajadores universitarios", expresaron mediante un comunicado.