¿Luisana Lopilato embarazada? La foto que despertó especulaciones

La actriz argentina compartió un posteo en Instagram que activó cientos de preguntas entre sus seguidores. ¿Un guiño o un malentendido?

1 de diciembre 2025 · 12:03hs
Luisana Lopilato y su familia ya se preparan para festejar la Navidad 

Luisana Lopilato y su familia entraron en la temporada navideña y compartieron su emoción en redes sociales. A partir de un emotivo posteo en Instagram, la actriz argentina le dio un cierre a su último proyecto y reflexionó sobre la importancia del tiempo con sus seres queridos. Por su parte, las fotos elegidas, despertaron ciertas especulaciones alrededor de un posible embarazo.

“¿Viene otro bebé?”, preguntaron cientos de comentarios en la publicación de la modelo. El carrusel, conformado por fotos navideñas de la familia Bublé, tuvo un detalle particular. En una de las fotos, en la que se muestra un adorno del arbolito, se ve de fondo la chimenea con las típicas medias rojas de Navidad. La cuestión es que en total se ven 7 medias, pero en la familia son 6 integrantes.

Cada una de las medias, además, está signada por la inicial de los nombres de cada integrante, excepto la última que es de menor tamaño y no lleva puesta ninguna inicial. Esto hizo pensar a muchos usuarios que se podía tratar de un hijo en camino que aún no tuviera definido su nombre y por ende su media no pudo ser firmada por su inicial.

No obstante, otros usuarios presentaron una teoría diferente. Esa media pequeña tiene una forma apenas distinta a las demás y algunos insistieron en que la forma se asimila a un hueso. Además, el adorno que se muestra en la foto lleva el nombre “Coquita”, el de la perra de la familia. Por esto, muchos aseguraron que la media pequeña le corresponde a “Coquita”.

Lo cierto es que no se puede saber con exactitud si se trata de una señal entre líneas o un malentendido por parte de algunos usuarios. Por su parte, Lopilato no respondió ninguno de los comentarios ni realizó declaraciones al respecto, por lo que la teoría del embarazo, para muchos, sigue siendo una posibilidad.

image
La foto compartida por Luisana Lopilato en Instagram, donde se puede ver una media sin inicial, despertó especulaciones en torno a un hijo en camino

>>Leer más: Las fotos del encuentro íntimo de Michael Bublé y Luisana Lopilato con Harry y Meghan Markle

El posteo de Luisana Lopilato en Instagram

Aunque las fotos navideñas despertaron ciertos rumores, los motivos detrás del posteo cuentan otra historia. La modelo eligió ese espacio para meditar alrededor del final de su proyecto y el reencuentro con su familia.

“Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir’”, cuenta Lopilato. “Y sí… cuando se termina lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre”, confiesa.

“Pero después de esos tres días aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor”, reflexiona en su posteo.

Luego sigue: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante”. Por último sintetiza: “Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón”. La modelo asegura que está “lista para volver a comenzar”.

Las fotos elegidas retratan escenas familiares empapadas de espíritu navideño en las que se puede ver a la pareja Lopilato y Bublé disfrutando con sus hijos del armado del árbol, todos uniformados con pijamas navideños.

