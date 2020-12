Los ex ministros de Salud socialistas salieron duro a responderle a Martorano

La ex ministra Andrea Uboldi, que además viene participando de las convocatorias hechas por la provincia para acompañar en en el proceso de atención de la pandemia desde marzo pasado, calificó de “por lo menos desacertadas” las declaraciones de Martorano, donde no solo afirmó que "Santa Fe tenía un sistema de salud que profundizaba las asimetrías”, sino que además había graficado esa situación señalando que “si un paciente estaba en Rosario, tenía un tipo de atención; pero si estaba en Gato Colorado, tenía otra".

Uboldi dejó en claro que el territorio provincial “tiene desigualdades e inequidades vinculadas a lo geográfico, lo cultural y lo histórico”, pero también cuestionó a la actual gestión de salud por “no haberse sentando nunca a dialogar en el marco de la transición” y “por desconocer lo hecho en los últimos 12 años”.

El ejemplo de Gato Colorado

“La ministra habla de Gato Colorado, yo no sé si conoce Gato Colorado. Yo sí, dormí allí e hice guardia allí en 2008 y sé de qué hablamos cuando hablamos de Gato Colorado, si no lo supiéramos, no hubiéramos tomado la decisión de fortalecer en su momento el Hospital de Villa Minetti con equipos de laboratorio y rayos, o Pozo Borrado, donde llevamos ecografías, o el tomógrafo en Tostado o haber escuchado a la gente de Ceres, donde pese a no tener un hospital con infraestructura para respiradores artificiales, explicó la necesidad por estar en un punto estratégico a la vera de la ruta 34 y allí se llevaron los respiradores, pero también se capacitó al personal, y atiendo tanto a la población de Santa Fe como de Santiago del Estero”, enumeró la médica.

Los ex funcionarios no sólo señalaron la falta de “un plan estratégico”, sino que además apuntaron fuerte al desconocimiento de la red.

“La ministra habla hoy de corredores seguros, un concepto que no se entiende porque lo central es hablar de redes de salud, pero además remarca la instalación de equipos formados por un médico, un enfermero y un agente sanitario, una idea que es antigua y que ya fue superada con la presencia de licenciados en trabajo social y psicólogos, y es todo el equipo el que sale al terreno incluso en las atenciones domiciliarias de ser necesario”, remarcó Uboldi.

Lo hecho en pandemia

Sobre las decisiones tomadas desde el 20 de marzo en adelante cuando el aislamiento obligatorio y la pandemia de coronavirus eran un hecho, Uboldi señaló que “se pensó fundamentalmente en los terceros niveles, pero nadie apuntó a que el 80 por ciento de los casos pueden resolverse a través de la atención primaria de la salud y allí es donde deberían haberse reforzado los vínculos con los equipos y dar respuesta a las comunas, respuestas que estuvimos dando muchos de los que integrábamos esta mesa de asesores”.

Para Cappiello, en tanto, al recurso humano fue y es otro de los puntos clave. “Es cierto que se instalaron dos hospitales modulares, pero lo es también que hubo serios problemas para conseguir el recurso humano y los equipos que los atendieran”, indicó.

Más allá de las consideraciones técnicas y sanitarias, ambos consideraron que “en un contexto de equipos de salud agotados, hartazgo social y dificultades de todo tipo” las declaraciones de la ministra “no cayeron bien”, y Cappiello fue quien mayor hincapié hizo en señalar que “esta no es una cuestión política, la cuestión es pensar cómo le resolvemos el problema a la gente y en cómo cuidamos a los trabajadores, algo en lo que le insistimos mucho al gobernador en las últimas semanas”.