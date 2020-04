Los emprendedores que hacen huevos de Pascua, en jaque por la cuarentena

Las Pascuas ya se vislumbran atípicas. El domingo, lejos de que la familia se reúna, cada cual deberá pasar la jornada en casa y nada se salvó del típico proceso; ni siquiera, los huevos de chocolate. En el ambiente emprendedor rosarino se tomaron varias medidas, desde producir con insumos comprados con mucha anticipación para, por lo menos, recuperar la inversión, hasta pasar la pascua para el 1º de mayo. En el medio, muchos rosarinos se volcaron a armar y elaborar los huevos de chocolate por su cuenta.

Lo cierto es que el panorama obligó a reconfigurar la logística y, en algunos casos, las decisiones de la primera época fuerte para pasteleras y emprendedoras. La cuarentena modificó y hasta rompió algo tan inocente e inconsciente como ir a comprar los huevos de Pascua para la familia.

Con las ganancias extra del Día de los Enamorados, Julieta Pissutti, con tiempo, compró cerca de 30 mil pesos en insumos para lo que sería la producción de huevos de pascua, entre chocolate, dulce de leche, crema, golosinas y cajas.

"Tengo permiso para circular y en el monotributo consta que vendo alimentos. Además, me ayuda una cadetería",contó. Extrema las precauciones desde la entrega hasta el pago de los huevos: "Sólo cobro por Mercado Pago para que ni el cadete ni yo manipulemos plata".

A pesar de producir con lo que compró de antemano, Julieta sabe que las ganancias no serán las de unas Pascuas como cualquier otro año: "Ya espero vender mucho menos a comparación del año pasado, pero aunque sea para recuperar los insumos que había comprado".

Incluso, compró elementos con mucha anticipación que le llegaron mucho después de lo estipulado: "Encargué bolsas ecológicas para hacer entregas en marzo y me llegaron hace unos días".

Fuera de la cuarentena hace envíos pero sólo de producciones chicas, por lo que va a tener que adaptar su método de entrega exclusivamente a los envíos para que nadie se traslade hasta su casa.

"Si no hubiese tenido los insumos, hubiese esperado a mayo", advirtió, para agregar que la manera en que se maneja puede ser de ayuda para que las pascuas de muchos no se queden sin el producto fundamental: "El tema no es vender sino ir a comprar. Por ahí, descomprimís el súper y le comprás a un emprendedor".

"Hay gente que me sigue pidiendo tortas y, directamente, les digo que tomo pedidos sólo para los huevos. No sé cuándo volveré a tomar pedidos", afirmó.

Pascuas en mayo

Si bien algunas emprendedoras decidieron trabajar igual, otras prefirieron esperar a que pase la cuarentena y hasta "trasladar", de alguna manera, la celebración de las pascuas.

El hecho de no participar de la producción se debe a no impulsar la circulación, ni de gente ni de deliverys.

"A nivel nacional, varias de nosotras pospusimos la venta de huevos para el 1º de mayo", contó Victoria Elizaga, pastelera que perdió, con esta Semana Santa atípica, la posibilidad de hacer "la primera venta fuerte" del año.

"La idea de la nueva fecha surgió para festejar el Día del Trabajador con los huevos de Pascua, si es que la cuarentena nos lo permite. Si no, se volverá a postergar", comentó, para añadir que si bien las eventuales ventas servían, consideró que los huevos de Pascua "no son un alimento de necesidad como para que la gente salga a comprar o mande un delivery para eso".

En Google

En la época previa a las Pascuas se dispararon las consultas para saber cómo hacer huevos de chocolate. El domingo, Google presentó un pico de consultas en todo el país (Santa Fe se ubica entre las diez primeras). De hecho, las búsquedas se intensifican en todo el país a media tarde, desde el sábado inclusive, y la curva viene en ascenso desde hace dos semanas.