Los docentes universitarios rechazan recuperar los días de paro en el Poli y el Superior

El gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) advirtió ayer que los profesores "no darán clases extra para recuperar los días de paro" en las tres escuelas dependientes. "No vamos a recuperar los paros. Que lo tengan en claro tanto el Rectorado como los padres. Sí seguiremos luchando por una educación de buena calidad, que no es con contenidos solamente", avisó la secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela.

De esta forma, la dirigente gremial salió al cruce del planteo efectuado por la propia conducción de la UNR y de un grupo de padres de alumnos que acuden al Politécnico y el Superior, tendientes a recuperar los contenidos tras cinco semanas de paro por falta de acuerdo salarial.

Desde el gremio refutaron además las durísimas críticas que había formulado un grupo de padres autoconvocados, quienes los acusaron de ser destituyentes y funcionales, con cinco de semanas de huelga, a los intereses de la educación privada.

Días atrás, desde el Rectorado habían anunciado que iban a proponer extender el dictado de clases en las tres escuelas medias que dependen de la Universidad, el Politécnico, Superior de Comercio y la Agrotécnica de Casilda, para recuperar los contenidos afectados por la huelga docente.

En concreto, se pensó en posponer el período de exámenes cuatrimestrales o directamente suspender estas evaluaciones. Y esas horas destinarlas al cursado convencional.

El secretario de Enseñanza Media y Superior Técnica, Claudio López, explicó que se podría continuar el dictado de clases durante el período previsto para estas pruebas que tradicionalmente se desarrollan durante noviembre, una vez finalizado el dictado de las distintas asignaturas.

El calendario académico del año en curso fijó el fin del segundo cuatrimestre para el 24 de noviembre. Y del 2 7 de noviembre al 21 de diciembre se programaron las mesas de exámenes para los alumnos que se lleven materias a rendir.

Un grupo de padres autoconvocados planteó que la huelga docente de este año implicó no dictar clases en 40 jornadas, un 30 por ciento del total de jornadas planificadas.

Por eso solicitaron al rector Héctor Floriani que garantice el normal dictado de clases para lo que resta del año y bregaron por algún mecanismo para recuperar los contenidos no transmitidos hasta ahora.

"Los docentes no se apartarán de lo que establece el convenio colectivo de trabajo. No tenemos problemas de hacer cualquier cosa, pero nunca vamos a sobrecargar las tareas. No vamos a salir por afuera de nuestro convenio de trabajo. No vamos a hacer doble trabajo", remarcó ayer Laura Ferrer Varela.

En declaraciones a La Ocho, la dirigente sindical agregó: "Las vacaciones de verano son de 45 días para aquellos que tenemos más de 15 años de antigüedad y tiene que ser respetado".

"No vamos —siguió— a recuperar los paros. Que lo tengan en claro tanto el Rectorado como los padres. Sí seguiremos luchando por una educación de buena calidad, y no es con contenidos solamente. Eso lo tienen que tener en claro los padres".

A través de un documento agregaron: "Como docentes tenemos la voluntad y la responsabilidad de dar un programa y los contenidos mínimos allí expresados. No obstante a la hora de reprogramar las actividades académicas se deberá en todo momento respetar los derechos laborales reseñados en nuestro convenio de trabajo".

Al respecto resaltaron que "la reprogramación es una decisión conjunta de los distintos actores del sistema educativo. En el caso de las escuelas preuniversitarias se debe tener en cuenta que esta decisión no puede ser tomada en forma unilateral por parte de las directoras de las escuelas", como se deslizó desde Rectorado.

Según Coad, se trata de "una decisión que debe involucrar tanto a docentes como a estudiantes que deberán deliberar democráticamente y en asamblea una propuesta de adaptación del calendario académico" tras las cinco semanas consecutivas sin actividad académica presencial.