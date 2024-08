Los colegios privados de Santa Fe preparan un aumento en las cuotas

>> Leer más: Los docentes de escuelas privadas aceptaron la oferta salarial de la provincia y no van al paro

Al ser consultado sobre la forma en que se trasladará el aumento de sueldos de los docentes a los aranceles, Saba aclaró: “Teniendo en cuenta que el aumento se fija sobre un proporcional de un salario, en este caso sería de casi un 10% en un trimestre, el importe subiría un 7 %. Se debe tener en cuenta que el aumento abarca julio, agosto y septiembre”.

“El arancel aumentará por el total de este ajuste. No digo que sea retroactivo, pero se aplicará todo junto porque sino el detrimento de los ingresos podría causarnos algunos desfasajes en cuento al pago de obligaciones que cada establecimiento tiene”, agregó Saba.

El secretario de Fesaiep indicó que los sucesivos aumento de aranceles que se dieron en lo que va del año “prácticamente han sido parejos a la inflación en lo que hace a 2024, tomando enero y febrero, en los que no se cobraron cuotas pero hubo aumentos salariales. Cobramos cuotas entre marzo y diciembre. Estamos en un 56 ó 57% de aumento contra una inflación de un 79%. Es la misma proporcionalidad en que está atrasado el salario docente y argentino en general”.

>> Leer más: Pullaro apuntó contra Amsafé: "Son muy duros con nosotros y fueron muy blandos en otros momentos"

Morosidad y voucher educativo

“La crisis siempre repercute en el pago de los aranceles que cobran los colegios. Hay que ser justos con el voucher educativo, que si bien ingresa al patrimonio familiar, ha colaborado en que una proporción de esa morosidad se vea reducida. También está la situación de cada colegio hacia su comunidad educativa. No se trata solo de que la gente pueda o no pagar le monto que está fijado por ley. Teniendo un tope de cuota, no significa que todos cobren ese tope. Hay colegios que pueden tener una cuota de 140 mil pesos y otros que, por el aporte estatal, estén rondando los 36 mil pesos, y hay otros que no cobra cuotas por la zona donde están ubicados”, añadió.

Saba expresó que “mayormente son colegios de fundaciones o instituciones religiosas que brindan un servicio que va mucho más de la educación con contenciones en zonas conflictivas en la ciudad. Se nota una morosidad, pero es resuelta en la misma comunidad. Hay un compás de espera de los padres. Siempre buscamos la forma que el alumno y la familia permanezcan en el sistema”.