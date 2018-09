Los chats entre la maestra y el adolescente

"Esperame ahí y nos tomamos un taxi", "no quiero un regalito, te quiero a vos", "mi marido se fue a dormir, escribime", fueron algunas de las frases que exhiben las capturas de WhatsApp en el teléfono del alumno de séptimo grado de la escuela Almirante Brown, ubicada en Cochabamba y Liniers, que supuestamente fue acosado por la docente de música, de 28 años, quien fue rápidamente apartada de su cargo para dar comienzo a una investigación.

En los chats que se viralizaron en redes sociales se puede leer a quien sería la docente preguntarle al adolescente si sentía celos, y en otro mensaje pacta un encuentro entre ambos: "En la esquina por Pellegrini. Esperame ahí y nos tomamos un taxi, yo pago, vos no te preocupes".

También se ven al menos dos fotos con la cara de la mujer, que le pide discreción: "En serio, si la ven se pudre todo".

En otra captura, luego de que él le dijera que tiene un regalo para ella, la mujer responde: "No quiero un regalito, te quiero a vos, ya te dije. Besarte todo". En otro chat le reprocha: "Ni un «hola linda», «amor», nada. Qué feo", y también reclama una fotografía de él: "Ni una foto tuya me mandaste al final".

Carolina, la madre del chico, aseguró que el martes por la noche sonó el teléfono mientras el niño dormía. "Miré el mensaje que decía: «Hola, mi marido se fue a dormir, escribime». Cuando descubrí eso no entendía quién era, él tiene 13 años recién cumplidos", sostuvo afligida.

La madre confesó que se hizo pasar por su hijo para seguirle la conversación. Y luego habló con el chico, quien admitió el contacto telefónico que mantenía con la docente.

"En un chat ella le dijo que le gustó la cartita, y le pregunté si le puso el número (de celular) en la carta pero me dijo que no, que se lo dictó en la clase, y ella lo anotó en el celular", afirmó, para añadir: "Me imagino que en su inocencia debe tener sentimientos cruzados, y ahora está más angustiado porque ahora cayó a la realidad".

El chico no quiere salir

La mamá del chico además de los detalles de los chats reveló que su hijo, consternado por la situación, no quiere salir de su casa. "Hace desde el lunes pasado que estoy muy mal, mi hijo está mal, a veces llora y no quiere salir de casa. Eso a mí me parte el alma. No tengo nada contra la escuela, sino contra la docente", resaltó.