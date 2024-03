Los centros de salud vuelven a recibir pacientes, pero solo hasta pasado el mediodía

Después de tres días cerrados, como consecuencia del recrudecimiento de la violencia que paraliza a la ciudad, los centros de salud del municipio retomarán este miércoles sus actividades. Las guardias volverán a asistir las consultas por el aumento de casos de dengue y en los consultorios se reprogramarán los turnos entregados a los pacientes, como los controles a embarazadas o niños pequeños, y la entrega de medicación a personas con enfermedades crónicas. No obstante, la vuelta a la normalidad no será completa: los consultorios solo estarán abiertos en horario diurno y no cumplirán las 12 horas en las que venían funcionando. Desde la Secretaría de Salud municipal aclararon que el recorte horario es momentáneo.