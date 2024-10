Los centros de estudiantes de la UNR avanzan en acciones de unidad

"Desde la Federación Universitaria de Rosario venimos generando instancias para poner en valor la educación pública, es por eso que vamos a seguir la misma línea que venimos trabajando: en unidad con toda la comunidad, sacando la universidad a la calle, y demostrando que nuestro pedido es más que legítimo", afirmó Agustina Rosso Sasia, presidenta de la FUR.

En total, en seis facultades hubo tomas simbólicas de sus alumnos. En Veterinarias, Ciencia Política, Arquitectura, Psicología y la Universidad Tecnológica de Rosario los estudiantes pasaron la noche en salones y pasillos, protagonizando "tomas activas". Es decir que las clases no se suspendieron, sino que se desarrollaron en lugares abiertos como pasillos, patios o al aire libre. En Ciencias Médicas se definió una vigilia a partir de este martes, también sin cese de clases. Otra situación se vivió en Humanidades, donde ahí sí la toma es por tiempo indeterminado. En el resto las clases se desarrollan con normalidad, aunque con diversas actividades.

Para este miércoles a las 17 está prevista una asamblea interfacultades e interclaustros en Humanidades y Artes. El jueves a las 17 habrá una clase pública de la FUR en la plaza Pringles, el sábado 19 están previstas actividades de visibilización en la peatonal Córdoba. Y el domingo por la mañana se realizará una jornada en la Calle Recreativa.

Paro universitario para este jueves

Por su parte, docentes y no docentes universitarios definieron llevar adelante, este jueves, un paro nacional reclamando "salarios dignos y más presupuesto". Desde Coad anunciaron que el 17 de octubre habrá cese total de actividades en todas las instituciones.

Tras expresar su apoyo al movimiento estudiantil, ahora docentes, no docentes e investigadores se unen a la lucha contra el veto de la ley de financiamiento. La medida de fuerza alcanzará a la UNR pero también a todas las universidades del país.

"A pesar del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, confirmado de forma vergonzosa por el Congreso Nacional, la lucha sigue. Porque defendemos el valor y la dignidad de nuestro trabajo, porque la universidad pública argentina es de todo el pueblo, porque es en las aulas y las calles, con democracia y participación, que resistimos y respondemos a las provocaciones de un gobierno que solo sabe destruir", expresaron en un comunicado.

Veto presidencial

A mediados de septiembre, el Senado nacional aprobó por amplia mayoría la ley de financiamiento universitario. Una norma que apunta a actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales y recomponer por inflación el salario de docentes y no docentes.

El 2 de octubre, docentes, no docentes, estudiantes y rectores protagonizaron una masiva marcha en las principales ciudades del país, en contra del veto presidencial. Pese a la contundencia de la movilización, un día después el presidente Javier Milei vetó la ley con el argumento que hacía peligrar el equilibrio fiscal y el déficit cero. Sin embargo, desde de Oficina de Presupuesto del Congreso estimaron que la ley universitaria implicaba un impacto fiscal de solo el 0,14 por ciento del PBI. El 9 de octubre la Cámara de Diputados ratificó el veto de Milei.

Toma simbólica en la UTN

utn.jpg

Este lunes por la noche la asamblea interclaustro de la sede Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) resolvió realizar una vigilia y toma simbólica del edificio de Zeballos al 1300 hasta el miércoles, a modo de visibilizar la problemática universitaria.

De la reunión participaron el centro de estudiantes, autoridades de la Facultad y representantes de los gremios docente y no docente. "Si un político que gobierna este país no lee lo que aconteció en la marcha multitudinaria de abril y octubre tiene una ceguera que no es exactamente porque no vea, sino porque tiene prejuicios con lo que reclama la comunidad universitaria", dijo Eduardo Marostica, titular del sindicato docente de la Tecnológica.