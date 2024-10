Los 5 "lujos" que resignaron las mujeres de clase media por culpa de la inflación

"Tengo explotada la tarjeta con compras del supermercado, la cuota de la prepaga, los servicios de cable y teléfono, de ninguna manera puedo pensar en pasar por la perfumería". "¿Zapatos o botas? Este año no me pude comprar nada, mandé a arreglar lo que tenía". "Por suerte guardé ropa de buena calidad que compré en otras temporadas y todavía me sirve. ¿Una remera o pantalón de marca? No, nunca más". Estas son algunas de las reflexiones que aparecen cuando se juntan amigas o conocidas a charlar y sale el inevitable tema de los cambios que imprimió el ajuste en la vida cotidiana.

Rutina de skincare: las redes están explotadas de influencers que muestran el paso a paso de sus rutinas para cuidar la piel, conocidas simplemente como Skincare, en las que promocionan un montón de productos cosméticos como agua micelar, geles y cremas de limpieza, serums, cremas hidratantes, antiage, antimanchas, protectores solares específicos y toda la variedad que se nos pueda ocurrir. Lo cierto es que los precios de la mayoría de esos artículos están hoy fuera del alcance de los bolsillos de las damas argentinas. "No voy a comprarme cosas que cuestan la tercera o cuarta parte de mi sueldo, aunque me ofrezcan cuotas con tarjeta o descuentos no tiene sentido meterme en ese gasto cuando se me hace difícil llegar a fin de mes", dicen con resignación las ex usuarias de reconocidas marcas, esas que ahora buscan alternativas en líneas económicas y se pasan la data de ese producto que sirve pero cuesta mucho menos.