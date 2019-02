La mamá de Jeremías no encuentra consuelo. "Yo sé que le dispararon en la pierna porque juega bien. Lo hicieron con maldad y ensañamiento, para que no juegue más. Y deben pagar por eso", comentó Nilda con mucha aflicción.

El domingo por la tarde un partido de fútbol en barrio Hostal del Sol terminó a los tiros y con un adolescente de 16 años herido en una pierna.

Es que en medio del encuentro que se disputaba en una canchita de Pujato y Tarragona entre "Los rojos" y "los chaqueños", se desató una gresca de la que participaron jugadores y gente que estaba fuera de la cancha. En ese marco se escucharon diez disparos y uno de los proyectiles impactó en la pierna de Jeremías, el chico de 16 años que ahora se recupera en su casa de barrio Stella Maris.





"El estaba en el medio de la cancha y no pudo esquivar las balas. Pero nada justifica que terminen un partido de fútbol a los balazos. Ahora Jeremías por suerte está en casa, mejor, y yo me voy a dedicar a que exigir justicia. Quiero que la policía lo agarre", dijo la madre de Jeremías.

La mujer contó que la comisaría sub 21 está a dos cuadras de la canchita de Hostal del Sol, por eso "no puedo creer cómo no escucharon los tiros".

"Mi hijo fue a jugar a la pelota y volvió con un tiro. Evidentemente, estamos en una sociedad de mierda. Hay mucho odio, y todos somos rehenes de los violentos", expresó angustiada.