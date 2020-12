Se estima que el lunes 4 de enero se esperan en el territorio santafesino otras 12 mil vacunas con la idea de seguir recibiendo en forma escalonada más partidas para grupos esenciales y luego ampliarlo a la población en general.

En declaraciones a la prensa, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, dijo que la situación de arribo de la vacuna "es emocionante para todos. A menos de un año de iniciada la pandemia en nuestro país, la tecnología, la ciencia y la fuerza de la pasión lograron que podamos tener una vacuna. Comenzamos con la vacuna rusa, la Sputnik V, pero a fines de marzo o abril vamos a tener la de Oxford y se está trabajando para de aquí a junio tener otras vacunas"

La titular de la cartera de Salud destacó que este martes se comienza con el personal de salud y recordó que si bien es "una prueba piloto" y es sabido que "son pocas estas 12 mil dosis" es "mucha la logística y esto sirve para afinar detalles".

La ministra confirmó que el próximo lunes 4 de enero llegarán otras 12 mil vacunas también de primera dosis mientras que ese mismo mes arribarán al país cuatro millones de vacunas de primera dosis y un millón de segunda dosis.

lote vacunas santa fe.jpg La llegada del primer lote de vacunas Sputnik V a Santa Fe. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Tras asegurar que se va a vacunar, Martorano recordó que la Federación Rusa aprobó la vacunación de mayores de 60 años aunque aclaró que "el grupo etáreo de menores de 18 años no está estudiado porque no era el más afectado inicialmente, no es que no se lo pueda vacunar. Está probada la eficacia en el grupo de 18 a 59 años y se acaba de terminar el estudio para los mayores de 60 años y Rusia dijo que es totalmente segura y eficaz. Ahora quien debe dar la aprobación final es la Anmat"

Sobre cuánto tiempo llevaría inmunizar a toda la población, Martorano explicó que "entre enero y marzo vamos a estar con la población objetivo (la más vulnerable), que es 1,2 millón de personas, es decir, personal de salud, seguridad, educación, mayores de 60 y entre 18 y 59 con comorbilidades. Allí tendremos un 25 o un 30 por ciento de la población vacunada. Para tener inmunidad necesitamos tener por lo menos un 60 por ciento así que después de marzo comenzaremos con la vacunación masiva, que nos llevará por lo menos hasta julio".

