Litoral Gas negó "cortes desmedidos" y dijo que "no hay grises en cuestiones de seguridad"

Tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre cortes "desmedidos" en conexiones y reconexiones de servicio de gas, desde la empresa Litoral Gas salieron a responder al organismo, manifestando que "no puede no haber severidad" en temas de seguridad y que "no es posible convivir con fugas internas".

Sobre las quejas que manifestaron desde la Defensoría, Romagnoli no dudó en considerar que "la sensibilidad tiene un límite y ese límite es la seguridad de las personas" y aseveró: "No es posible convivir con una fuga de gas interna porque es una situación de riesgo. Cuando hay olor a gas ya estamos hablando de una emergencia".

Rosario sigue a la espera de inversiones para mejorar la infraestructura en las redes de gas domiciliario, tras la tragedia desatada en 2013, que dejó 22 víctimas fatales en Salta 2141. Tras un sondeo de La Capital entre gasistas matriculados y organizaciones de consumidores se estima que existen unos 50 edificios con el fluido cortado por desperfectos en las conexiones, lo que representa a entre 20 y 50 usuarios por cada torre. A ello hay que sumarle departamentos de pasillo, escuelas e instituciones, además de comercios.

"Nos parece que, en estas cuestiones técnicas, no hay grises. No se puede no aplicar severidad en estos temas", manifestó, para trazar una analogía con la seguridad vial: "Cuando uno está en un auto, o tiene puesto el cinturón de seguridad o no lo tiene".

Auditorías

Romagnoli contó que sobre las inspecciones de Litoral Gas se realizan auditorías "todo el tiempo por parte del ente regulador (Enargas) que, justamente, nos audita sobre cómo se realizan los procedimientos y no tuvimos ningún comentario al respecto. Estamos trabajando de acuerdo a las normas".

En tanto, recomendó que los edificios antiguos contraten a un gasista matriculado para que revise las instalaciones para que, en caso de ser necesario, poder plantear una obra de renovación antes de que se dé una fuga.

"Invito a asesorarse a las autoridades con los equipos técnicos del ente regulador. A nadie le sirve tener el servicio cortado, ni a los usuarios ni a Litoral Gas. Se hace para salvaguardar la seguridad de las personas", concluyó.