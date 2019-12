El próximo jueves, en la última sesión del año del Consejo Superior de la UNR, se tratará el proyecto de resolución sobre “Lenguaje no sexista e inclusivo”. El mismo busca proponer y promover usos de la lengua no sexistas, no androcéntricos e inclusivos en la comunicación institucional, administrativa y de gestión y tendrá lugar en la sede de Gobierno de la UNR (Maipú 1065).

Luciano Fabbri, coordinador del área de género y sexualidades, aclaró que “entendemos por lenguajes inclusivos a las diversas modalidades, estrategias de problematización y acciones para el desmontaje del uso sexista, androcéntrico y binario del lenguaje, creadas para reconocer nominalmente la existencia de una diversidad de identidades y subjetividades que no se reconocen nombradas en el uso genérico masculino”.

La elaboración del proyecto es resultado de consensos elaborados en mesas de trabajo, promovidas por el Área de género y sexualidades de la Universidad, de las que participaron representantes de las unidades académicas que ya aprobaron proyectos en este mismo sentido (Psicología, Ciencia Política, Ingeniería y el Instituto Politécnico), docentes e investigadores/as, representantes estudiantiles, profesionales del campo de la comunicación, el periodismo y la literatura, activistas, etc.

>> Leer más: La UNR presentó su nuevo sistema de educación a distancia

Luego de ser debatido en la comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, el articulado que llegará con su consenso al recinto propone:

1º) Aceptar como válidas las expresiones del lenguaje inclusivas y no sexistas en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los cuatro claustros de la Universidad Nacional de Rosario.

2º) Habilitar la utilización de expresiones del lenguaje inclusivas y no sexistas en la comunicación institucional, administrativa y de gestión y promover el uso de estructuras de reemplazo sin connotación de género. Cada unidad académica establecerá los criterios con relación al alcance de esta norma.

3º) Encomendar al Área de Género y Sexualidades de la Universidad la planificación de campañas de sensibilización, el desarrollo de instancias de debate y formación con los diferentes espacios institucionales de la comunidad universitaria y en articulación con organizaciones y agentes de la sociedad en general.

>> Leer más: Debaten en la UNR el consumo responsable de cannabis

Florencia Rovetto, secretaria del área, consideró que “una universidad pública que se propone prevenir y erradicar las violencias sexistas no puede ignorar ni subestimar el carácter simbólico de las violencias que se expresan en las formas de comunicarnos y nombrarnos”.

En este marco, este jueves a partir de las 12, el área y colaboradoras estarán realizando una intervención artística e intercambio en Corrientes y Córdoba.

>> Leer más: Las escuelas de la UNR lograron la "ciudadanía universitaria"