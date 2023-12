Leda cierra el 2023 con una multitudinaria reunión de fe en el salón Metropolitano

No importa nada, solo la fe. Miles de seguidoras y seguidores de Leda Bergonzi esperan este jueves poder ingresar al Salón Metropolitano para recibir su mensaje de fe y sanación.

Lejos parecen los primeros tiempos en la que mujer perteneciente al grupo Soplo de Dios Viviente daba sus bendiciones en la Catedral rosarina . El boca a boca generó una ola de curiosidad y despertó la adormilada fe de mucha gente que se fue sumando a un movimiento, que parece no tener techo. Por eso debió trasladar sus encuentros primero a la parroquia del Sagrado Corazón, luego a la de la Inmaculada y por último al predio de la ex Rural en el Parque Independencai . Todo lugar parecía quedar chico para semejante convocatoria.

A las 13, en tanto, está prevista la Exposición del Santísimo Sacramento. Luego Leda realizará las bendiciones individuales a cada uno de los presentes.

El Salón Metropolitano tiene aire acondicionado y acceso a agua potable (puntos de hidratación).

Debido a las características del espacio, se advierte a los fieles que no es necesario concurrir con mucho tiempo de anticipación. Se espera que la disposición del Salón Metropolitano permita un ingreso ordenado y rápido de gente. Los organizadores recalcan que no se podrá acampar cerca del predio, ya que no está permitido. Tampoco se podrán llevar reposeras o sillas como se hacía en el Parque Independencia.