Le dijeron a un estadounidense que no visite Rosario porque era peligroso, lo hizo igual y quedó sorprendido El hombre, oriundo de Chicago, se animó a conocer Rosario a pesar de las advertencias. Visitó la ciudad y contó su experiencia. 15 de septiembre 2024 · 06:15hs

Un estadounidense visitó Rosario y le recordó a su ciudad natal

Garry Mikal es un estadounidense que sube sus viajes a YouTube. En una visita a Argentina le dijeron que Rosario era mejor evitarla: la violencia y la inseguridad no la hacían un destino turístico. Sin embargo, Mikal, oriundo de Chicago, decidió conocer la Cuna de la Bandera y quedó sorprendido con las similitudes que encontró con su ciudad natal.

El video lo publicó en la plataforma de YouTube el pasado 4 de septiembre y cosechó, hasta el momento, casi 8.800 visualizaciones. El video se llama "Everyone warned me not to go this city... so I did" (Todo el mundo me advirtió que no vaya a esta ciudad, entonces lo hice).

“Todos me decían que era una ciudad muy peligrosa. Pero hablé con un taxista y me dijo que Rosario era una ciudad como cualquier otra, con buena y mala gente, y que los medios de comunicación hablaban de lo criminal de manera desproporcionada. Eso me hizo querer venir. Yo soy de Chicago y mi ciudad tiene la misma reputación”, relata Mikal en el video mientras muestra el Monumento Nacional a la Bandera.

"Ambas ciudades tienen problemas con el crimen, es verdad. Pero la escala de esos problemas es exagerada por los medios de comunicación. Eso es lo que me hizo conectar con Rosario antes de llegar incluso. Escuché estos relatos un montón de veces sobre Chicago y me hizo pensar que hay similitudes entre Rosario y Chicago. Y mientras más miro, más me doy cuenta de que hay un montón de semejanzas", prosiguió. >> Leer más: La mafia en Rosario: 90 años atrás, el secuestro de un joven en el centro y la herencia criminal En este sentido, Mikal también remarca que tanto Rosario como Chicago son las terceras ciudades más grandes de sus respectivos países. Los devenires históricos de ambas y la forma en la que se percibieron desde afuera hacen que sean ciudades con ciertos parecidos. Lo interesante es que, si bien Garry siente que son metrópolis con alguna familiaridad, ignoraba que a Rosario la llamaron durante mucho tiempo la Chicago Argentina. En el video, Mikal recorre el Monumento Nacional a la Bandera, visita las Salas de las Banderas, y sube a observar la ciudad desde lo más alto del Monumento. Camina por el parque y finalmente va a la plaza 25 de Mayo. Mientras muestra los lugares que recorre, comenta datos históricos de Rosario y continúa encontrando parecidos con Chicago. Como si fuera poco, se entera sobre la marcha, que su percepción sobre las similitudes entre la ciudad argentina y la estadounidense no es sólo suya. “Me dijeron que Rosario se considera la Chicago de Argentina pero no sé, capaz Chicago es la Rosario de Estados Unidos. O capaz ambas” . “Siento una conexión con Rosario. Sentí una buena vibra en las calles y con la gente con la que hablé. Fue genial. Me recordó muchísimo a mi ciudad. Y no, no tiene el espíritu relajado de Mendoza, y es muy distinta a Córdoba. Pero no sé cómo explicarlo, son difíciles de explicar los sentimientos. Pero estoy muy contento de haberme puesto a charlar con aquel taxista que me dijo que viniera, lo dijo muy confiado. Rosario, a pesar de sus altos y bajos, es una gran ciudad y definitivamente deberían visitarla. Debería estar en la lista de los lugares para ir cuando uno viene a Argentina” imageaerea.jpg Vista aérea de la ciudad de Rosario. La Chicago Argentina La percepción de Mikal no estuvo errada. A Rosario la llamaron varias veces la Chicago Argentina. Aquel nombre lo ganó en dos momentos bien distintos. Primero, en la segunda mitad del siglo XIX y después durante la década de 1920 y 1930. Las primeras similitudes entre ambas ciudades se dio ya en el siglo XIX y los rosarinos de aquel entonces lo notaron. Tanto Chicago como Rosario tuvieron un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas del 1800. El ferrocarril, la agricultura y la ganadería, sus conexiones fluviales y las oleadas inmigratorias hicieron que ambas ciudades se volviesen grandes centros urbanos en un período de tiempo muy corto. Varios años después Rosario fue conocida como la Chicago Argentina pero esta vez por otra similitud que compartía con la ciudad estadounidense: la presencia de la mafia. En Chicago, entre 1919 y 1933 la proliferación del crimen organizado se dio, sobre todo, en el contexto de la ley seca, entre 1919 y 1933. Aquella legislación prohibía la fabricación, transporte, exportación, importación y venta de alcohol para el consumo y sirvió de caldo de cultivo para distintas actividades criminales, con algunos personajes ya históricos como Al Capone. En Rosario, por su parte, la mafia también se sintió fuerte en las primeras décadas del siglo XX. El protagonista más recordado de esta época fue el siciliano Juan Galiffi, apodado Chicho Grande, quien pasó de ser obrero en lo que hoy es la ciudad de Gálvez a ser propietario de terrenos, ganado y bares y desarrollar una serie de negocios potenciados por la violencia y la extorsión. Fueron también los años de la prostitución legal y la época de esplendor del barrio Pichincha, lo que le daba a Rosario un aura de bajo mundo. Sin embargo, las similitudes entre ambas ciudades no se limitan a aquellos dos momentos. Como señala Mikal en su video “Rosario, igual que Chicago, en los 80 y los 90 atravesó momentos difíciles. La industria fue destituida por la competencia extranjera y mucha de la producción que hacía a Rosario una gran ciudad industrial se desestructuró y la economía vivió momentos difíciles”