Le amputaron dos patas a un perro y denuncian que fue por una pelea entre vecinos

La Brigada Ecológica y de Rescate Animal se hizo cargo del operativo a raíz de un llamado al 911 desde Garibaldi y avenida Francia . Los primeros testimonios se referían a un accidente, pero el tipo de lesiones en las extremidades no es compatible con esta explicación.

El perro amputado en la zona sudoeste no puede caminar. Los veterinarios comprobaron que le hicieron cortes limpios en las patas izquierdas . También sufrió lesiones a la altura de la cola y es posible que la persona responsable haya empleado un machete o algún elemento similar.

Después de la denuncia, Carlos Cossia atendió al animal en su hospital del macrocentro y se hizo cargo de una cirugía compleja. Si bien quedó fuera de peligro, el can necesita prótesis para volver a moverse por su cuenta, al menos en una de sus extremidades.

"No hay ninguna posibilidad de que esto sea un traumatismo por auto, moto o ese folklore del tren al que siempre se le echa la culpa y no es real", aseveró el exconcejal. A partir de la charla con los dueños, quedó convencido de que se trata de una "venganza" por una pelea vecinal y advirtió: "Es lo más aberrante que he visto".

Además de las lesiones que saltaban a la vista, el veterinario encontró un corte hecho con la punta de un cuchillo en el muslo, cerca del ano. Durante la operación de este miércoles utilizó una sierra para mejorar los huesos. Luego de la intervención, sólo falta resolver la cuestión del problema motriz.

"El perro se va a salvar, indiscutiblemente", sentenció Cossia en Canal 3. De acuerdo a su cálculo, se trata de un animal geronte que tiene entre 8 y 10 años. La hija de su dueño vive en Ybarlucea y se comprometió a retirarlo después de la cirugía.

¿Dónde denunciar maltrato animal en Rosario?

La Municipalidad de Rosario recibe denuncias de maltrato animal a través de la línea telefónica 147. En este tipo de casos, un equipo especializado se encarga de buscar un hogar de tránsito y una familia adoptiva de ser necesaria.

Las autoridades recomiendan enviar información precisa sobre el domicilio o la dirección del caso. También conviene adjuntar fotos para identificar el lugar e incluso es útil aportar algún horario disponible para entrevistar a los ocupantes de la vivienda cuando se trata de un operativo en propiedad privada.